Estudio revela el top de marcas paisas “más amadas” por los antioqueños

El estudio ‘Las marcas paisas más queridas por los antiqueños’, realizado por la consultora global Shift Porter Novelli Colombia, reveló el top 10 de la sección, siendo Bancolombia la líder del ranking, seguido por Grupo Éxito, Grupo Argos y EPM, las cuales destacan por permanencia, proyectos comunitarios y relevancia cívica.
Además, marcas tradicionales como Vélez y Leonisa también ingresaron al listado.
“Este estudio muestra cómo las marcas paisas logran sostener vínculos de confianza y cercanía en el tiempo. Nuestro propósito es ofrecer a las compañías herramientas para entender esas dinámicas y fortalecer su conexión con la gente”, afirmó Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia, quien informó que en el ultimo año, las menciones crecieron 195 %.
Para Piñeros, estar en el Top of Heart no solo significa ser recordado, sino ser elegido con el corazón. “Las compañías que aparecen en este ranking han logrado trascender la lógica de producto o servicio para convertirse en símbolos de confianza, orgullo y pertenencia. Han sabido leer los códigos culturales de la región y traducirlos en experiencias, calidad y consistencia, razones por las cuales hoy gozan de un lugar privilegiado en la vida cotidiana de los antioqueños”.
Así las cosas, este es el top 10 de las “Marcas paisas más queridas”.
- Bancolombia
- Grupo Éxito
- Grupo Argos
- EPM
- Antioqueño
- Grupo Nutresa
- Postobón
- Haceb
- Vélez
- Leonisa
Para ese resultado, el informe combinó tres dimensiones:
- Escucha social: análisis del share of voice, sentimiento y picos de conversación en Antioquia durante los últimos 12 meses.
- Fuentes públicas: revisión de prensa, reportes de reputación y valor de marca.
- Análisis cultural: interpretación de códigos paisas presentes en narrativas y rituales que generan identificación.