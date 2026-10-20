Expertos alertan que cambios en la UPC y las EPS para 2027 podrían afectar el bolsillo de los colombianos

La sostenibilidad financiera, el acceso a los servicios médicos y la transformación digital fueron algunos de los principales desafíos analizados durante el Doctoralia Connect 2026, encuentro que reunió a expertos del sector para debatir sobre la crisis de la salud en Colombia.
El evento contó con la participación de Alejandro Gaviria, economista y exministro de Salud; Martha Lucía Ospina Ramírez, presidenta ejecutiva de la Red Hospitalaria Méderi; Julián Alfredo Fernández Niño, exsubsecretario de Salud Pública de Bogotá y asesor del Colegio Médico Colombiano; y Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia.
Durante el panel “Los 4 Retos Críticos de la Salud”, los participantes abordaron las dificultades financieras del sistema, el flujo de recursos, la articulación entre prestadores públicos y privados en las regiones, el fortalecimiento de la prevención y la necesidad de reglas claras que brinden confianza y seguridad jurídica al sector.
Alejandro Gaviria: la crisis de la salud no tiene una solución definitiva
Alejandro Gaviria advirtió que la sostenibilidad financiera del sistema de salud es un problema complejo que no tiene una solución definitiva, debido a factores como la transición demográfica, el aumento constante de los costos médicos y las presiones derivadas de los avances tecnológicos.
El exministro señaló que las dificultades del sistema no son recientes y situó sus antecedentes en 2007 y 2008. Según explicó, Colombia atraviesa un periodo de incertidumbre en el que todavía existen interrogantes sobre el pago de las deudas por servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que tendrá este mecanismo de financiación y el futuro de las EPS.
Gaviria describió la situación como un problema estructural de difícil resolución y advirtió que, aunque algunas dificultades podrían solucionarse, otras podrían surgir en el proceso. En ese sentido, consideró necesario reconocer la complejidad de los desafíos financieros y evitar interpretaciones que conduzcan a sobredimensionar o simplificar la crisis.
El economista también planteó que el sistema de salud no necesariamente llegará a un punto de quiebra, pero sí podría experimentar ajustes que terminen afectando a los usuarios, dependiendo de las decisiones que se adopten para garantizar su sostenibilidad.
La transformación digital va más allá de las consultas virtuales
Otro de los ejes del Doctoralia Connect 2026 fue el papel de la tecnología en la evolución de los servicios médicos. Los expertos coincidieron en que la digitalización no consiste únicamente en habilitar consultas por videollamada, sino en integrar los sistemas de información clínicos y administrativos para facilitar el intercambio seguro y oportuno de datos.
Martha Lucía Ospina Ramírez señaló que la experiencia de la pandemia evidenció las limitaciones de entender la telemedicina únicamente como consultas ocasionales.
“Hicimos millones de consultas de telemedicina en el COVID, consultas que fueron episódicas y no tienen en realidad el fondo de la verdadera telemedicina. No nos engañemos pensando que tener un hospital digital es tener historia clínica electrónica. Claramente no lo es”, afirmó.
La integración tecnológica también puede contribuir a reducir las barreras geográficas de acceso a la atención especializada.
Jorge Toro destacó el potencial de la telemedicina para acercar los servicios médicos a las comunidades apartadas, donde la disponibilidad de especialistas puede ser insuficiente frente a la demanda de pacientes.
Por su parte, la inteligencia artificial abrió el debate sobre sus posibilidades para apoyar los diagnósticos y optimizar algunos procesos clínicos. Sin embargo, Julián Alfredo Fernández Niño advirtió que estas herramientas deben complementar el trabajo de los profesionales y no desplazar su papel en la atención.
“La potencialidad es enorme. Pero si ese médico no se ubica en algún lugar significativo en esa cadena, lo que vamos a tener es una pérdida del valor de la medicina”, señaló.
Los participantes también destacaron que la incorporación de nuevas tecnologías requiere condiciones financieras y operativas que permitan a los prestadores integrarlas a sus actividades cotidianas.
Doctoralia presentó nuevas herramientas para los consultorios
En el marco del encuentro, Doctoralia presentó Doctoralia Practice, una plataforma dirigida a profesionales independientes de la salud que integra herramientas para gestionar historias clínicas, generar reportes del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), emitir facturación electrónica y apoyar la documentación clínica mediante inteligencia artificial.
La solución busca facilitar la gestión de los procesos clínicos y administrativos de los consultorios, en un entorno en el que la integración de la información y el cumplimiento de las obligaciones normativas tienen una importancia creciente para la práctica médica.
El evento también fue escenario de una nueva edición de los Doctoralia Awards, en la que fueron reconocidos 21 profesionales de la salud por su trabajo y trayectoria en siete categorías: cirugía general y especialidades quirúrgicas; dermatología y medicina estética; odontología y cirugía maxilofacial; pediatría y especialidades pediátricas; rehabilitación y bienestar; salud mental; y salud sexual y reproductiva.