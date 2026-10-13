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Gobierno De la Espriella aplicará cambio muy importante en la entrega del dinero para la atención en salud

El gobierno De la Espriella prioriza mejorar sustancialmente la atención de la salud

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salud recursos gobierno de la espriella
Imágenes: Presidencia y Gemini

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En el marco del plan de choque para mejorar las condiciones de la atención en salud en Colombia, el gobierno De la Espriella explicó cómo tramitará la entrega de los recursos para que las instituciones prestadoras de servicios dispongan de ellos de manera inmediata.

El Ejecutivo ha mencionado que mejorar la entrega de medicamentos, el acceso a citas con especialistas y los tratamientos para enfermedades de alto riesgo son las prioridades durante los primeros meses de esta administración.

Sistema de salud. Imagen: Generada por AI Chat GPT
Sistema de salud. Imagen: Generada por AI Chat GPT

Ante esta urgencia, el gobierno De la Espriella ha señalado que el plan para recuperar el sistema de salud define cómo deberían administrarse los recursos.

Así entregará los recursos el gobierno De la Espriella para la atención en salud

De esta manera, se estableció que los recursos de financiación se desembolsarán directamente a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos para pagar las obligaciones validadas entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2026.

El Ejecutivo explicó que la decisión de optar por este mecanismo busca garantizar que el dinero se destine a la atención de los pacientes y no se convierta en un «cheque en blanco».

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Así, la atención se centrará en resolver más de un millón de casos acumulados por la falta de entrega de medicamentos y en atender procedimientos médicos represados. Se priorizará a pacientes con patologías de alto riesgo, como cáncer, VIH, enfermedades renales y enfermedades huérfanas, además de las gestantes.

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