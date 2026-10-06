América Latina busca nuevos mecanismos para financiar la salud ante el limitado espacio fiscal

América Latina enfrenta el reto de sostener el financiamiento de sus sistemas de salud en un escenario de envejecimiento poblacional, restricciones fiscales y mayores necesidades de atención.
En ese contexto, expertos de organismos multilaterales, banca, academia y sector salud plantearon durante el Roche Press Day, que se realiza en costa Rica y en el que participa Valora Analitik, la necesidad de modificar la forma en que se financia y se evalúa el gasto sanitario.
Uno de los principales planteamientos del panel fue cambiar el enfoque con el que los gobiernos analizan los recursos destinados a salud. Carlos Arauz, fundador de Fidinem Financial Services, señaló que durante décadas la discusión se ha concentrado en cuánto cuesta el sistema, cuando debería centrarse en cuánto rendimiento genera.
“Yo les invito a llevarse la idea de eliminar la palabra cuánto cuesta y cambiarla por cuánto rinde”, afirmó Arauz, quien propuso incorporar indicadores de retorno social de la inversión que permitan medir efectos sobre discapacidad, calidad de vida y productividad, además del retorno financiero.
Para avanzar en esa medición, el panel destacó la necesidad de contar con mejores datos, trazabilidad e indicadores que permitan comparar los resultados de las intervenciones.
Arauz también planteó explorar mecanismos como los bonos de impacto social y asociaciones entre los sectores público, privado, tecnológico y farmacéutico, vinculadas a resultados verificables.
Nuevos esquemas de financiamiento
Héctor Villarreal, profesor-investigador de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que las restricciones fiscales obligan a pensar en una nueva arquitectura para financiar los sistemas de salud.
Planteó que los gobiernos deben atender simultáneamente compromisos como pensiones, educación y servicio de la deuda, lo que reduce el margen para aumentar el gasto sanitario.
Entre las alternativas mencionadas está la posibilidad de incorporar un nuevo componente de ahorro de largo plazo para financiar necesidades de salud y cuidados de las personas mayores.
Villarreal también planteó que la región debería avanzar desde un modelo en el que las familias asumen gastos cuando aparece una enfermedad hacia esquemas de prepago y aseguramiento, con participación pública y privada.
En esta discusión también apareció la necesidad de reducir el gasto de bolsillo, que puede convertirse en una carga financiera significativa para los hogares.
Marcela Ponce, representante del Grupo Banco Mundial en Costa Rica, agregó que el objetivo no debería ser alcanzar automáticamente un porcentaje determinado de gasto público en salud, sino asegurar que los recursos disponibles se asignen donde exista evidencia de mejores resultados.
“Los países deben gastar tanto como necesiten en la medida que lo gasten bien”, señaló Ponce al referirse a la discusión sobre una meta de inversión pública equivalente al 6 % de los recursos públicos.
La representante del Banco Mundial también planteó que la medición debe incorporar variables relacionadas con el envejecimiento, como la funcionalidad, la autonomía y la dependencia de las personas mayores, debido a su impacto sobre la economía.
Países andinos analizan mecanismos de compras conjuntas
La discusión sobre eficiencia también se trasladó al acceso a medicamentos y tecnologías. Fernando Araos, secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud, explicó que Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela acordaron avanzar en mecanismos de integración en este campo.
Según Araos, más de 95 % de las tecnologías y medicamentos que adquieren estos países son los mismos, lo que abre la posibilidad de consolidar demandas y aprovechar el volumen regional para mejorar el acceso.
El organismo recibió además el mandato de avanzar en una plataforma que consolide demandas comunes de medicamentos y tecnologías y que busque, junto con la banca internacional, instrumentos para asegurar los recursos necesarios para su adquisición.
Araos también anunció el desarrollo de un Observatorio Andino de Salud e Inversión y de un Laboratorio Andino de Innovación en Salud, con el objetivo de compartir experiencias de transformación digital, políticas y programas que puedan mejorar el desempeño de los sistemas sanitarios.