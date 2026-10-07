Entrevista | Roche destina más de $16.200 millones en innovación en Colombia; espera aumentar ventas en 2026

Roche tiene 130 años de historia a nivel mundial y mantiene una estructura de capital familiar que ya está en su quinta generación. En Colombia, se acerca a 70 años de historia con impacto directo en la innovación de salud y atención de enfermedades que requieren especialización médica.
Para esta compañía, el desafío también está en que los tratamientos y las herramientas de diagnóstico lleguen oportunamente a los pacientes y puedan integrarse a sistemas de salud que enfrentan restricciones de acceso, recursos y capacidad.
Esa visión está detrás de la estrategia que la compañía mantiene en Colombia, donde combina su negocio farmacéutico con investigación clínica y diagnóstico.
Marieli Alfonso, gerente general de Roche Colombia, destacó en entrevista con Valora Analitik durante el Roche Press Day 2026 que esa característica contribuye a una visión de largo plazo que, según explicó, “marca la huella y la cultura de la organización”.
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Balance de Roche en Colombia
A nivel mundial, Roche destina alrededor de 13.000 millones de francos suizos al año en investigación y desarrollo. Históricamente, se ha mantenido entre las principales compañías del mundo en este campo.
Su investigación está enfocada principalmente en enfermedades cardiometabólicas, cáncer, patologías neurológicas, oftalmología y enfermedades raras.
En el país, la compañía destina más de $16.200 millones a investigación y desarrollo en el país y trabaja con centros locales “que son de muy alto nivel en Colombia para que nuestras moléculas, para que esa innovación y para que todo eso que te conté sea también investigado en Colombia”, explicó Alfonso.
El objetivo, agregó, es que mientras avanzan esos estudios “los pacientes colombianos tienen acceso anticipado a esta terapia que posiblemente pueden cambiar el rumbo de su enfermedad”.
Operación local apunta a crecer en 2026
Roche Colombia cerró 2025 con ventas por $1,28 billones y representa la tercera operación más grande de la compañía en América Latina, después de Argentina y México, excluyendo Brasil.
La operación atravesó en los últimos años un escenario marcado por las dificultades financieras del sistema de salud, la regulación de precios, la inflación y el aumento de los costos laborales.
Alfonso explicó que, aunque la compañía logró mantener su nivel de ventas en valores absolutos, el entorno hizo complejo sostener la operación: “Es difícil mantener una operación cuando tienes regulación de precios por una parte y cuando tienes un no crecimiento en volumen”, afirmó.
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Para 2026, la expectativa es recuperar una trayectoria positiva y espera cerrar el año con un crecimiento de 2 % en comparación con el año pasado.
La recuperación dependerá, en buena medida, del comportamiento de los recursos del sistema. Alfonso señaló que la disponibilidad de esos recursos tiene un efecto directo sobre la operación de la compañía y sobre la confianza de los distintos actores.
“El sistema perdió la confianza en cuanto a su flujo de recursos. Y si no hay flujo de recursos y no hay garantía de que esto ocurra, pues definitivamente se amplía o se contrae el negocio como tal”, explicó.
El reto regulatorio para las nuevas terapias
Además de los recursos del sistema, Roche identifica los tiempos regulatorios como una de las principales barreras para ampliar el acceso a innovación en Colombia.
La ejecutiva explicó que el desarrollo de una molécula puede tardar entre cinco y 15 años y, una vez que llega a la etapa de registro, el proceso en Colombia puede tomar entre cuatro y cinco años adicionales.
Sin embargo, la compañía ve con optimismo cambios regulatorios y mayor agilidad en el Invima y los planes para mejorar los tiempos de aprobación. Sobre los próximos desarrollos, mencionó tratamientos para enfermedades como lupus y neuritis lúpica, además de una nueva generación de medicamentos especializados que pueden administrarse por vía subcutánea.
En Colombia, la actividad de Roche está concentrada principalmente en medicamentos especializados y de alto costo. Alfonso señaló que el negocio pasa prácticamente en su totalidad por el sistema de salud y los mecanismos de aseguramiento, debido a la naturaleza de las enfermedades que atiende la compañía.
Entre las áreas de mayor relevancia están el cáncer de mama y de pulmón, hematología y enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple.
Alfonso señaló que también están observando cambios en los perfiles de algunos pacientes, como mujeres más jóvenes con cáncer de mama y personas jóvenes que no son fumadoras con cáncer de pulmón.