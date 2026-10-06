Mayores inversiones en salud en América Latina podrían sumar US$700.000 millones al PIB de la región en 25 años

La industria de la salud, incluyendo compañías, sector público y otras instituciones, reconocen la relevancia y el impacto multiplicador de sumar mayores recursos a los sistemas de cada país de América Latina, con un efecto especial en las economúas regionales.
Este es uno de los ejes centrales del Roche Press Day, que se realiza en San José, Costa Rica, que reúne a más de 120 periodistas de toda la región, para conversar sobre la salud como una inversión de los países, con Valora Analitik como asistente.
Una de los primeros hallazgos compartidos es que mayores inversiones en salud podrían generar más de US$700.000 millones adicionales al PIB de América Latina hacia 2050, según un análisis del McKinsey Health Institute.
La firma encontró que ampliar el acceso a cerca de 200 intervenciones de salud que ya cuentan con evidencia de efectividad permitiría reducir en alrededor de 30 % la carga de enfermedad de la región de cara a ese horizonte.
Esto representaría más de dos millones de muertes evitadas anualmente y 35 millones menos de años vividos con mala salud cada año.
Brad Herbig, director de datos de salud y analítica del McKinsey Health Institute, explicó que la relación entre salud y economía se hace más relevante por el envejecimiento de la población latinoamericana y el aumento de las enfermedades crónicas.
Además del impacto económico, el estudio encontró que más de 70 % de los años vividos con mala salud corresponden actualmente a personas en edad laboral, lo que afecta la productividad, los ingresos y la participación en el mercado de trabajo.
Relacionado: Valora Analitik y McKinsey & Company anuncian alianza estratégica para fortalecer su crecimiento y evolución
Prevención y eficiencia, entre las prioridades
El análisis señala que más de 60 % del impacto potencial de las intervenciones estudiadas proviene de la prevención. Sin embargo, los países de América Latina destinan actualmente cerca de 5 % de su gasto en salud a este componente.
Entre las medidas analizadas están las políticas para reducir factores de riesgo, la atención primaria y tratamientos para enfermedades como hipertensión y colesterol, además de intervenciones más recientes.
La estimación del estudio indica que, en promedio, cada dólar invertido en ampliar el acceso a estas intervenciones podría generar cerca de US$2,50 en retorno económico.
Relacionado: Monitor de Tecnología Cuántica de McKinsey 2026: Un punto de inflexión comercial
Por otro lado, para Patrick Eckert, CEO de Roche para Latinoamérica, la discusión sobre el financiamiento de la salud debe considerar no solo cuánto dinero se destina al sector, sino también los resultados que generan esos recursos.
“No basta con preguntarnos cuánto cuesta la salud. También debemos preguntarnos cuánto cuesta no invertir oportunamente en ello”, señaló Eckert.
El ejecutivo planteó además que los sistemas de salud de la región enfrentan una transformación demográfica y epidemiológica, al mismo tiempo que existen restricciones fiscales, mayores niveles de endeudamiento y otras prioridades que compiten por los recursos públicos.
En ese contexto, señaló que existe una diferencia entre los horizontes de los presupuestos públicos, que suelen ser anuales, y los resultados de inversiones como la prevención y la innovación, cuyos beneficios pueden materializarse durante varios años.
El reto para Colombia en salud; hay más gasto de bolsillo
Fernando Ruiz, exministro de Salud de Colombia y líder de Policy para Roche Pharma en América Latina, destacó durante el encuentro algunos de los desafíos que enfrenta el país frente al cambio demográfico y la carga de enfermedades crónicas.
Según los datos presentados por Ruiz, Colombia tiene una expectativa de vida de 78 años, frente a unos 40 años hace un siglo. Sin embargo, este aumento ha estado acompañado por una mayor carga de enfermedad asociada con el envejecimiento.
Ruiz indicó que el país tendría alrededor de ocho millones de personas con enfermedades crónicas, de las cuales al menos 60 % presentan comorbilidades.
Ruiz también llamó la atención sobre el acceso a los servicios de salud en América Latina. De acuerdo con las cifras que presentó, 238 millones de latinoamericanos no tienen seguridad en el acceso a estos servicios, equivalente a cerca de uno de cada tres habitantes.
El gasto de bolsillo es otro de los elementos señalados durante el encuentro. Ruiz indicó que este representa entre 30 % y 34 % del gasto en salud de América Latina en promedio, aunque en algunos países llega a acercarse a 60 %.
Para el exministro, existe una relación entre una mayor inversión pública en salud y una reducción de la proporción que deben asumir directamente las familias.