UPC, deudas, regulación y sostenibilidad fiscal son los puntos clave en salud: Fedesarrollo

Un informe del centro de estudios económicos Fedesarrollo afirmó que, en materia de salud, debe ajustarse la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios técnicos, con la finalidad de ir saldando ordenadamente las deudas entre las Empresas Promotoras de Salud (EPS), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad (Adres), operadores farmacéuticos y de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
También se hizo mención de que deben resolverse los problemas urgentes para los usuarios en abastecimiento de medicamentos, incluyendo una inyección de liquidez a través de bonos farmacéuticos y reducir tiempos de espera. Otra de las medidas que podría tomar el Gobierno, según el centro de investigación, es que se fortalezca la información, supervisión y regulación en las auditorías a la Adres, indicadores de calidad en el sistema y priorizar la relación costo-efectividad.
“Definir una senda creíble de recursos ante el envejecimiento y las enfermedades crónicas. No hay agenda de salud viable sin una agenda fiscal explícita y recuperar la confianza entre EPS, hospitales, Gobierno e industria farmacéutica y pacientes”, manifestó Fedesarrollo
La entidad señaló que se debe establecer una conexión entre los pagos a resultados en el sistema en materia de coordinación de la atención, acceso y calidad, y no únicamente en controles de costos. A la vez, deben publicarse indicadores comparables entre el desempeño clínico de prestadores de salud y EPS.
En cuanto a los indicadores para lograr resultados que fueron propuestos por la entidad, son una deuda de las EPS con hospitales y clínicas de $25,7 billones en 2025, cobertura de aseguramiento de 99 %, 312.500 tutelas y reclamos por barreras de acceso en más de 1,9 millones, una oferta de servicios de 1,94 camas hospitalarias y 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, y para 2024, un patrimonio neto consolidado de las EPS de $10,2 billones.
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De esta manera, las presiones financieras a través de la UPC y deudas, resolución de problemas inmediatos para los usuarios, fortalecimiento de la supervisión y la regulación, sostenibilidad fiscal y reconstrucción de confianza son algunos de los puntos clave para avanzar en este sector, según el centro de estudios.
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