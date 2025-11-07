Exportadores de café advierten sobre escasez de contenedores

En medio del buen comportamiento de las exportaciones del café colombiano al mundo -que actualmente cuenta con precios negociados de US$4 en la Bolsa de Nueva York-, el sector plantea un reto adicional relacionado con la escasez de contenedores.
Así lo afirmó Gustavo Gómez, presidente de Asoexport en el marco de la Cumbre Cafetera número 89 que se realiza este viernes en Cartagena.
“El café se exporta naturalmente en 20 pies. Esos contenedores salen de la carga de importación -que normalmente es carga pesada hierro, vajillas, cerámica- y no son aptos para el café. Muchas veces sale más caro reparar el contenedor y volverlo apto para el café, que el precio internacional que paga”, advierte.
El dirigente gremial explica que este un tema de flujo y de decisiones de naviera, ya que las líneas están produciendo únicamente contenedores de 40 pies y el café se exporta naturalmente en 20 pies.
Vale mencionar que hoy la edad promedio de la flota actual de los contenedores de 20 pies es de 15 años.
“Si no hay un cambio en la logística de 20 a 40 pies por lo menos de un porcentaje considerable del café, nos vamos a ver obligados a que cada año va a haber congestión portuaria por falta de contenedores”, relató.
Puertos más relevantes para el café en Colombia
Las exportaciones de café en Colombia se realizan actualmente por diferentes zonas del país, siendo Buenaventura la que mayor tráfico de este producto concentra.
La Sociedad Portuaria de Buenaventura lidera como terminal, con una participación del 38 % del total. A esta le siguen Contecar, en Cartagena, con 18 %; y la Terminal de Contenedores de Buenaventura, con 14 %.
Para medir el impacto de la escasez de contenedores, Asoexport mostró que, por ejemplo, en la Sociedad Portuaria de Buenaventura se importaron, entre 2002-2024 casi 70.000 contenedores de 40 pies importación, mientras que solo se trajeron al país 24.000 de 20 pies.
Ante este contexto, el presidente de Asoexport asegura que otros productos de exportación como el azúcar han migrado a contenedores de 40 pies, por lo que es un tema que se tiene que seguir analizando desde el sector cafetero.