Noticias empresariales

Exposostenibilidad 2025: Grupo Portafolio Verde y Alquería impulsan una mirada diversa sobre el desarrollo sostenible

Exposostenibilidad es un evento que combina un enfoque estratégico con casos prácticos. En su historia ha convocado a más de 3.000 participantes.

Por: -
Grupo Portafolio Verde
Exposostenibilidad es un evento que combina un enfoque estratégico con casos prácticos. Foto: cortesía Grupo Portafolio Verde

Compártelo en:

Grupo Portafolio Verde y Alquería —la primera y la más grande Empresa B certificada de Colombia, respectivamente— se unen este año para realizar una nueva edición de Exposostenibilidad, un evento que desde hace más de una década conecta empresas, líderes, territorios y comunidades alrededor del desarrollo sostenible.

El evento se realizará el 28 de agosto de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio Arturo Calle, Bogotá.

Desde las compañías resaltaron que esta alianza representa más que una colaboración: “es una declaración de principios sobre cómo la sostenibilidad puede escalar, conectar propósitos y transformar la forma en que se hace empresa en Colombia y América Latina”.

Exposostenibilidad es un evento que combina un enfoque estratégico con casos prácticos. En su historia ha convocado a más de 3.000 participantes y más de 270 ponentes.

En ese sentido, indican que su propósito es inspirar y conectar líderes para construir un impacto positivo, consolidándose como una cita clave para profesionales y directivos de la sostenibilidad en el país.

Una agenda que cruza disciplinas, saberes y experiencias

La programación combina charlas breves, cápsulas temáticas, conversaciones entre aliados y un minicurso práctico. Además de casos empresariales, la agenda incluye otras formas de narrar e inspirar la sostenibilidad, con aportes desde la gastronomía, la música, el marketing creativo y la cooperación internacional.

Entre los casos confirmados se encuentran:

  • La esencia de ser una Empresa B, con Alquería.
  • Storytelling en sostenibilidad, con DDB y la campaña “Humanimal Tourism” para ProColombia.
  • Fidelización con propósito, con Puntos Colombia.
  • Cocina sostenible con papas nativas, con el chef Óscar González (Anomalía).
  • Orquestando la sostenibilidad, con Puerto Candelaria.
  • Biodiversidad en clave empresarial, con Animal Bank y la ANDI.
  • Tendencias en sostenibilidad 2025, con Portafolio Verde.
  • Construcción y acción climática, con Coninsa.
  • Cadenas globales de suministro, con Primark (Irlanda).
  • Cooperación internacional en transición, con Nathalie Renaud (ex USAID).

Para Alejandro Zapata, CEO de Portafolio Verde, esta edición de Exposostenibilidad es una invitación a unir visiones, capacidades y propósitos. “Construir este espacio junto a Alquería —una empresa que ha demostrado que la sostenibilidad puede escalar y generar impacto real— es una oportunidad para inspirar desde lo colectivo y seguir impulsando el cambio desde lo empresarial”, afirma.

Desde Alquería también destacan la importancia de sumar a este tipo de espacios que promueven la articulación entre sectores: “Nos emociona participar como aliados en esta edición. Creemos firmemente que eventos como Exposostenibilidad permiten visibilizar buenas prácticas, activar conversaciones estratégicas y movilizar decisiones empresariales con propósito”.

Los interesados podrán acceder a más información haciendo clic aquí.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Sostenibilidad
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar