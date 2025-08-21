Exposostenibilidad 2025: Grupo Portafolio Verde y Alquería impulsan una mirada diversa sobre el desarrollo sostenible

Grupo Portafolio Verde y Alquería —la primera y la más grande Empresa B certificada de Colombia, respectivamente— se unen este año para realizar una nueva edición de Exposostenibilidad, un evento que desde hace más de una década conecta empresas, líderes, territorios y comunidades alrededor del desarrollo sostenible.
El evento se realizará el 28 de agosto de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio Arturo Calle, Bogotá.
Desde las compañías resaltaron que esta alianza representa más que una colaboración: “es una declaración de principios sobre cómo la sostenibilidad puede escalar, conectar propósitos y transformar la forma en que se hace empresa en Colombia y América Latina”.
Exposostenibilidad es un evento que combina un enfoque estratégico con casos prácticos. En su historia ha convocado a más de 3.000 participantes y más de 270 ponentes.
En ese sentido, indican que su propósito es inspirar y conectar líderes para construir un impacto positivo, consolidándose como una cita clave para profesionales y directivos de la sostenibilidad en el país.
Una agenda que cruza disciplinas, saberes y experiencias
La programación combina charlas breves, cápsulas temáticas, conversaciones entre aliados y un minicurso práctico. Además de casos empresariales, la agenda incluye otras formas de narrar e inspirar la sostenibilidad, con aportes desde la gastronomía, la música, el marketing creativo y la cooperación internacional.
Entre los casos confirmados se encuentran:
- La esencia de ser una Empresa B, con Alquería.
- Storytelling en sostenibilidad, con DDB y la campaña “Humanimal Tourism” para ProColombia.
- Fidelización con propósito, con Puntos Colombia.
- Cocina sostenible con papas nativas, con el chef Óscar González (Anomalía).
- Orquestando la sostenibilidad, con Puerto Candelaria.
- Biodiversidad en clave empresarial, con Animal Bank y la ANDI.
- Tendencias en sostenibilidad 2025, con Portafolio Verde.
- Construcción y acción climática, con Coninsa.
- Cadenas globales de suministro, con Primark (Irlanda).
- Cooperación internacional en transición, con Nathalie Renaud (ex USAID).
Para Alejandro Zapata, CEO de Portafolio Verde, esta edición de Exposostenibilidad es una invitación a unir visiones, capacidades y propósitos. “Construir este espacio junto a Alquería —una empresa que ha demostrado que la sostenibilidad puede escalar y generar impacto real— es una oportunidad para inspirar desde lo colectivo y seguir impulsando el cambio desde lo empresarial”, afirma.
Desde Alquería también destacan la importancia de sumar a este tipo de espacios que promueven la articulación entre sectores: “Nos emociona participar como aliados en esta edición. Creemos firmemente que eventos como Exposostenibilidad permiten visibilizar buenas prácticas, activar conversaciones estratégicas y movilizar decisiones empresariales con propósito”.
Los interesados podrán acceder a más información haciendo clic aquí.