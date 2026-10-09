Cadena hotelera colombiana OxoHotel inicia expansión en Perú y abrirá Hilton Garden Inn en Pereira

OxoHotel Hospitality Management Group comenzará a operar en Perú con un hotel en Lima y abrirá una nueva propiedad en Pereira, dos movimientos con los que ampliará su portafolio y llevará su operación por primera vez fuera de Colombia.
La compañía, que cuenta con más de 17 años de trayectoria y opera más de 35 propiedades en Colombia, estará a cargo de Acanti Tapestry Collection by Hilton, en Miraflores, y de Hilton Garden Inn Pereira, cuya apertura está prevista para el 28 de octubre. Ambos proyectos suman 339 habitaciones y proyectan 140 empleos directos en su primera etapa.
“La apertura en Pereira y nuestro ingreso a Perú marcan una nueva etapa para OxoHotel. Buscamos que cada operación se traduzca en empleo formal, oportunidades para proveedores locales y una relación de largo plazo con cada destino”, señaló Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel.
La expansión combina el ingreso a un nuevo mercado con la incorporación de capacidad hotelera en Colombia. Mientras la operación de Lima representa la primera incursión internacional del grupo, el proyecto de Pereira apunta a los segmentos corporativo, de eventos y turismo en el Eje Cafetero.
Pereira suma capacidad hotelera para negocios y eventos
Hilton Garden Inn Pereira, desarrollado por el Grupo Bansuri y operado por OxoHotel, estará ubicado en el sector de Cerritos y tendrá 168 habitaciones. Su infraestructura incluirá restaurante, piscina, gimnasio, cinco salas de juntas y un salón con capacidad para hasta 400 personas.
La construcción generó cerca de 150 empleos directos y 400 indirectos. Para la operación, la compañía prevé alrededor de 90 puestos directos, con más de 95 % del personal contratado localmente.
El hotel también trabajará con proveedores de la región e incorporará productos como Café Quindío. Su apertura se da mientras las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 avanzan en su recuperación.
Lima será la primera operación fuera de Colombia
En Miraflores, OxoHotel operará Acanti Tapestry Collection by Hilton, un hotel de 171 habitaciones cuya apertura está prevista para la primera semana de diciembre de 2026. La fecha exacta está pendiente de confirmación.
El proyecto contará con restaurante, terraza, rooftop, espacios de trabajo, salones para eventos, piscina y áreas de bienestar. En su primera etapa, prevé 50 empleos directos y cerca de 200 indirectos, con una plantilla íntegramente peruana. En una fase posterior, el equipo directo podría llegar a 80 personas.
“En Lima iniciamos por primera vez operaciones en Perú, de la mano de talento peruano y con una propuesta conectada con la ciudad”, afirmó Galindo de la Vega.
La operación contempla además medidas ambientales como eliminar los plásticos de un solo uso, separar residuos e incorporar iluminación LED. La compañía busca integrar el hotel con la dinámica de Miraflores mediante su oferta gastronómica y la participación de proveedores locales.