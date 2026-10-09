Pepsi y Gatorlit estarán en el Festival EDC en Medellín con experiencias y dinámicas para los asistentes

Medellín se prepara para recibir por primera vez a EDC Colombia, uno de los festivales de música electrónica más reconocidos a nivel internacional, que llegará a la ciudad los próximos 10 y 11 de octubre con más de 80 artistas.
Como parte de esta primera edición, Pepsi y Gatorlit, marcas del portafolio de Pepsico, se sumarán al festival con diferentes propuestas distribuidas en varios de sus escenarios y zonas de experiencia.
Pepsi estará con experiencias diseñadas para disfrutar, compartir y seguir el ritmo de la música. En Pixel Forest, los asistentes podrán acompañar sus comidas favoritas con Pepsi Extra Fizz.
Además, la marca contará con un espacio en Circuit Grounds, donde los asistentes podrán descansar, disfrutar de una sesión de maquillaje y probar Pepsi Extra Fizz. También tendrán la oportunidad de llevarse un vaso edición festival de la marca.
Destacado: Festival EDC de música electrónica dejaría una derrama económica de US$37 millones a Medellín
Por su parte, Gatorlit Recover estará presente en puntos estratégicos del festival, incluyendo Neon Garden y Circuit Grounds, donde los asistentes podrán vivir experiencias como la Rueda Chicago y participar en #MomentoRecover, una dinámica que les dará la oportunidad de ganar un pase doble para EDC 2027.
A esto se sumarán diferentes puntos de hidratación y espacios diseñados para que los asistentes disfruten el festival.