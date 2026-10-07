Festival EDC de música electrónica dejaría una derrama económica de US$37 millones a Medellín

Este 10 y 11 de octubre, Medellín recibirá a más de 80 artistas de música electrónica nacionales e internacionales durante el Electric Daisy Carnival (EDC), el emblemático festival conocido globalmente como el “Cielo Eléctrico”, el cual nació en Las Vegas (Estados Unidos) y llega por primera vez a Colombia.
La capital antioqueña fue elegida sede oficial de Suramérica para este evento, que se llevará a cabo en la Unidad Deportivo Atanasio Girardot y estará distribuido en siete escenarios.
Se esperan 94.000 asistentes durante las dos jornadas, entre locales y turistas nacionales y extranjeros. La experiencia será la de un parque de diversiones inmersivo con superproducción técnica, instalaciones de arte a gran escala, pirotecnia y performers itinerantes.
Por su parte, el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento estima un impacto económico aproximado de US$37,1 millones para la ciudad, lo que representa un comportamiento positivo para sectores como el comercio, restaurantes, alojamiento, transporte y gastronomía. Además, el evento genera 61.000 empleos, entre directos e indirectos.
“Este evento, que se realiza por primera vez en Colombia, reafirma a nuestra ciudad como un escenario de eventos de talla mundial. Encuentros musicales de esta magnitud no solo generan miles de empleos, sino que posicionan a Medellín en el mapa global de la industria del entretenimiento”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.
Cabe señalar que el Distrito de Medellín también acompañará el EDC Colombia con una estrategia integral para garantizar una experiencia segura y positiva para visitantes y ciudadanos.
La agenda incluye jornadas de bienvenida y sensibilización en puntos estratégicos con orientación turística y promoción de la oferta de ciudad, a través de herramientas como Vive Medellín y la guía de ciudad Medellín.travel. Además, habrá personal para apoyar la medición del impacto del evento a través de encuestas y para acompañar las acciones de control y sensibilización sobre turismo responsable y buenas prácticas.
Durante los días 8, 9 y 10 de octubre, la Alcaldía de Medellín estará presente en los aeropuertos, terminales de transporte y zonas como Laureles-Estadio y El Poblado, para conectar a los asistentes con atractivos, experiencias y recomendaciones para disfrutar Medellín, así como para facilitar la llegada y estadía de los visitantes. La estrategia también contará con el acompañamiento de Migración Colombia e integrantes de la Embajada de Estados Unidos.
Estos son los horarios y presentaciones del EDC Colombia 2026
El sábado 10 de octubre reúne en una misma ruta a nuevas generaciones y nombres que ya son parte de la historia de la electrónica: Mestiza, Dombresky y Miss Monique abren el camino antes de que Alok, deadmau5, Illenium y Alesso definan el sonido de una noche histórica.
En paralelo, Above & Beyond, Richie Hawtin y Artbat construirán otra ruta en circuitGrounds, mientras Maceo Plex y Jamie Jones llevarán neonGarden hasta la madrugada y Cosmic Gate, Infected Mushroom y Astrix harán lo propio desde Dreamstate.
A esta programación se suma Bob Moses (Club Set), una de las nuevas incorporaciones al lineup. Y por fuera de los cinco escenarios principales, daisyFields y boomboxArtcar amplían por primera vez el recorrido con nuevas propuestas para descubrir durante la jornada.
El domingo 11 de octubre concentra algunos de los cruces más importantes del fin de semana: Kaskade marcará el camino hacia Afrojack B2B Green Velvet, y Armin van Buuren tomará el relevo antes de que Funk Tribu, uno de los grandes embajadores de la música electrónica colombiana en el mundo, cierre la ruta de kineticField.
En paralelo, Vintage Culture y CamelPhat conducirán la jornada hacia Boris Brejcha en circuitGROUNDS, y 999999999, Nico Moreno y Restricted llevarán el techno a neonGarden. La escena colombiana tendrá también uno de sus grandes momentos con Noise Mafia B2B PeterBlue.
A ellos se suman Ahmed Spins B2B Luch y Carl Craig, una de las nuevas incorporaciones de esta edición, quien llevará a bionicJungle una propuesta marcada por décadas de exploración entre el techno, el house, el jazz y la experimentación. La jornada también tendrá a Armand Van Helden, Blond:ish, Showtek, Sullivan King y Deorro, entre otros nombres que completan la programación.