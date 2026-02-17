EY celebra en 2026 el legado del Emprendedor del Año en Colombia: Valora Analitik se une como aliado clave

EY conmemora la edición número 15 del programa Emprendedor del Año, un homenaje a quienes se atreven a transformar el futuro de los negocios en Colombia.
Este año, Valora Analitik se une a este importante reconocimiento como un aliado clave en la categoría Ejecutivo transformador.
En ese sentido, más que un reconocimiento, es una celebración del liderazgo que transforma realidades: empresarios, emprendedores y CEOs que promueven progreso, innovación y confianza en Colombia.
Con casi cuatro décadas de trayectoria internacional y presencia en más de 60 países, este programa se ha consolidado como una plataforma global que impulsa el crecimiento, la innovación y el liderazgo con propósito. Mientras que en Colombia, más de 80 líderes empresariales han sido parte de esta comunidad.
Cabe resaltar que esta edición se desarrolla en un momento decisivo. De acuerdo con el “Global Entrepreneurship Monitor 2023-2024”, Colombia es uno de los países con mayor intención emprendedora en el mundo. Sin embargo, los desafíos actuales (desde la disrupción tecnológica y la sostenibilidad hasta la inclusión y la competitividad global) exigen una nueva generación de líderes: empresarios y CEOs capaces de anticipar el cambio, inspirar confianza y construir futuro.
“Celebrar 15 ediciones del programa en Colombia es celebrar el poder de las ideas que se convierten en empresas, de las empresas que evolucionan con propósito y de los líderes que las hacen trascender. En un entorno global de cambio, los empresarios, emprendedores y CEOs transformadores serán decisivos para consolidar la posición de Colombia como un referente de innovación y disrupción. Nuestro compromiso es seguir acompañando a quienes, con visión y conocimiento, convierten sus ideas en realidades capaces de generar un impacto económico y social sostenible”, afirmó Ximena Zuluaga, presidenta y country managing partner de EY Colombia.
Al tiempo, la ejecutiva agregó que, durante estos 15 años, el programa ha exaltado a líderes que reflejan los valores de resiliencia, propósito y transformación. “Cada historia ha demostrado que el éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de inspirar y generar confianza”.
Por eso, hoy el Emprendedor del Año EY se reafirma como una comunidad que impulsa la innovación y el liderazgo que define el futuro empresarial de Colombia.
Nuevas categorías para una nueva era
Para esta edición, EY presenta cuatro nuevas categorías, además de mantener un reconocimiento emblemático que refleja la trayectoria y el espíritu del programa:
Emprendedor Máster: exalta a quienes han construido negocios sólidos y sostenibles, transformando su entorno con innovación y liderazgo estratégico. Representa a Colombia en el EY World Entrepreneur Of The Year™ en Mónaco, conectando el talento nacional con una red global de más de 60 países.
Por su parte, las nuevas categorías responden a la evolución y el dinamismo del ecosistema empresarial, donde el liderazgo se manifiesta en distintas formas:
Shaper: emprendedores que han resuelto de manera significativa desafíos económicos o sociales del país, no desde la filantropía, sino como resultado natural de su modelo de negocio y decisiones estratégicas.
Silver: reconoce a visionarios que iniciaron su camino emprendedor después de los 50 años, demostrando que el talento y la innovación no tienen edad, y que la experiencia puede ser una fuente poderosa de nuevas ideas y liderazgo.
Ejecutivo transformador (en colaboración con Valora Analitik): celebra a líderes que, sin ser fundadores, han impulsado el crecimiento y la transformación estratégica de compañías en Colombia, generando impacto económico, social y reputacional.
Espíritu emprendedor (en colaboración con el CESA): reconoce a personas que convierten sus ideas en acciones transformadoras. Este galardón celebra la ambición con propósito, la disciplina, la integridad y la resiliencia que inspiran a otros a creer que emprender no es solo crear negocios, sino cambiar realidades.
Lo anterior afirma que el Emprendedor del Año EY es más que un premio: es una comunidad global que conecta historias de éxito con propósitos que trascienden. 15 ediciones después, su legado sigue vivo en los empresarios que inspiran, crean oportunidades y construyen un país más competitivo, sostenible e inclusivo.
Para más información sobre el Emprendedor del Año EY, los interesados pueden consultar el enlace.
