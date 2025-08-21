Fábrica de Licores de Antioquia reportó fuerte crecimiento en exportaciones en primer semestre

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) destacó un balance positivo al cierre del primer semestre de 2025, con los cuales continúa consolidando su liderazgo como empresa de licores en el país.
De acuerdo con las cifras entregadas por la FLA, en el periodo entre enero y junio de este año, vendió 24,6 millones de unidades de 750 mililitros. Además, alcanzó una utilidad operativa de $106.000 millones, lo que representa un crecimiento de 20 % frente a los mismos meses de 2024.
En esta misma línea, se resaltó que uno de los indicadores más destacados del semestre fue el crecimiento en las exportaciones, las cuales aumentaron un 62 % en el periodo, con 2,1 millones de unidades vendidas en los mercados internacionales más exigentes.
Detalles de los resultados de la Fábrica de Licores de Antioquia
Dentro de las exportaciones, la Fábrica de Licores de Antioquia indicó que sobresalen las ventas externas del Aguardiente Antioqueño Real 24°, con el cual se proyecta vender 1 millón de unidades en el mercado internacional durante este 2025.
La compañía dijo también que el buen desempeño financiero permite que continúe siendo una fuente clave de recursos para el desarrollo en el país.
“Los resultados obtenidos en lo corrido de este año reflejan el compromiso de la FLA con una gestión pública eficiente, transparente y orientada al progreso del país mediante el apoyo a las regiones y al Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme, liderado por el Gobernador Andrés Julián Rendón Cardona”, resaltó el gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya.