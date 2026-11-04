Falla clave en el aeropuerto El Dorado genera retrasos de vuelos de hasta 1 hora

Una falla en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generó afectaciones en la operación aérea durante el mediodía de este miércoles 4 de noviembre. La situación obligó a suspender temporalmente los despegues y aterrizajes, además de provocar cancelaciones y desvíos de vuelos que tenían previsto operar desde y hacia la capital del país.
La emergencia se originó por problemas en los equipos de radar de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), lo que dificultó la coordinación del tráfico aéreo y la comunicación necesaria para garantizar el desarrollo de las operaciones. Ante este escenario, las autoridades aeroportuarias tuvieron que adoptar medidas preventivas mientras se atendía la contingencia.
Las consecuencias no se limitaron a la terminal aérea de Bogotá. Otros aeropuertos del país también registraron inconvenientes en sus itinerarios, entre ellos los de Medellín y Bucaramanga, donde algunos vuelos acumularon demoras superiores a los 60 minutos.
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De acuerdo con los balances preliminares divulgados por medios de comunicación, la emergencia dejó un saldo de 16 vuelos cancelados y otros 15 con retrasos. Estas alteraciones estuvieron relacionadas con las dificultades para organizar los movimientos de las aeronaves y mantener la programación habitual de las rutas.
El incidente impactó a los viajeros que tenían conexiones, salidas o llegadas previstas durante las horas de la contingencia. Los pasajeros con itinerarios desde y hacia Bogotá, así como quienes esperaban abordar vuelos en otras ciudades, tuvieron que afrontar cambios en sus horarios y posibles modificaciones en sus planes de viaje.