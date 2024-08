- Publicidad -

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 43 % de los accidentes en el país que están relacionados con el uso fraudulento de energía han resultado en quemaduras, lo que subraya la gravedad de la falsificación de cables eléctricos.

Ipsos Colombia, multinacional dedicada a la investigación de mercado, presentó los resultados del estudio de percepción sobre el panorama de la falsificación en el sector eléctrico en Colombia en el marco del reciente Summit organizado por Centelsa by Nexans, que congregó a representantes del sector público, gremial y privado para discutir dicha problemática.

Por medio de ello, se evidenció que una de las grandes preocupaciones de los electricistas y ferreteros es la falsificación de cables eléctricos en el mercado.

En línea con esto, el 95 % de los electricistas encuestados afirmaron, además, que una de las principales consecuencias de utilizar cables falsificados son los cortos circuitos que se pueden producir.

Luis Ernesto Silva, presidente de Centelsa by Nexans, declaró que «la falsificación de cables no es solo una cuestión de competencia desleal; es una amenaza latente que pone en riesgo la integridad de nuestras infraestructuras y viviendas, y la seguridad de los hogares. Los productos falsificados no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, lo que puede derivar en cortocircuitos, incendios y otros accidentes potencialmente mortales».

El Grupo Nexans, con sede central Francia, está presente en Colombia desde 2008 y en abril del 2022 completó la adquisición del fabricante colombiano de cables premium Centelsa, con el firme propósito de continuar electrificando el futuro de Colombia y Latinoamérica.

Panorama de la falsificación de cables eléctricos

Frente a la problemática de falsificación de cableado eléctrico, la compañía tiene un especial enfoque en combatir la piratería en la producción y distribución, generando consciencia sobre el incremento de riesgo de accidentes por el uso de estos cables adulterados en las instalaciones eléctricas.

Al hacer uso de materiales no aptos para conducir electricidad, se generan mayores pérdidas y posibles incrementos en el cobro de energía, adicionalmente su alta resistencia eléctrica genera incrementos de temperatura por lo cual el plástico tiende a derretirse, desencadenando cortocircuitos e incendios y humos tóxicos, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Falsificación de cables puede derivar en cortocircuitos, incendios y otros accidentes potencialmente mortales. Foto: Centelsa by Nexans

Un cable adulterado marcado como Centelsa by Nexans puede identificarse, pues tiene conductores de cobre reciclados, duros y quebradizos, o también otros más delgados que no cumplen con la resistencia eléctrica requerida para el calibre escogido. De igual manera, no resisten altas temperaturas debido a la mala calidad del plástico utilizado o tienen una vida útil muy corta y son altamente inflamables.

Medidas para combatir la falsificación de cables

La compañía lanzó recientemente el canal de denuncias de cables falsos en su sitio web, con el fin de habilitar un formulario anónimo para todo aquel que desee denunciar la problemática.

Gracias a la labor conjunta de La Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía Nacional y Centelsa by Nexans, a inicios del 2024 se realizó una de las primeras medidas cautelares correspondientes al proceso judicial de retirar del mercado alrededor de 1.800 rollos de alambre y cable falsificado, así como carretes Centelsa by Nexans, en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y que representaron cerca de $300 millones y más de cinco toneladas en cobre.

Centelsa by Nexans cubre toda la cadena de electrificación, desde la Generación de energía, pasando por su transmisión y distribución, hasta el uso de esta a nivel residencial, comercial e industrial. Actualmente, Centelsa by Nexans cuenta con sedes en Cali y Bucaramanga, así como un centro de distribución en Ecuador.