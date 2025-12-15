Findeter ya ha desembolsado $4 billones a 425 municipios en 2025

La Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) dio un balance de los desembolsos en los últimos tres años para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social que ejecutan entidades territoriales y empresas de servicios públicos.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha desembolsado más de $4,56 billones para financiar a departamentos y municipios, lo que representa un incremento del 48 % frente al anterior período de gobierno.
Con estos recursos, la banca de desarrollo triplicó el número de municipios y departamentos que han accedido a financiación con condiciones favorables para la ejecución de iniciativas que transformen los territorios.
En ese sentido, la entidad pasó de financiar 111 entidades territoriales (16 departamentos y 95 municipios) en el período 2018 – 2022 a desembolsar recursos para 259 entidades territoriales (18 departamentos y 241 municipios) entre 2022 y octubre de 2025, lo que representa un aumento del 133 %.
Así mismo, la financiación para municipios de categorías 3, 4, 5 y 6, es decir, en donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas, también aumentó y pasó de $293.068 millones a $771.538 millones, un incremento de más del 163 %.
¿Cómo va cerrando el año?
En lo corrido de 2025, con corte al 30 de noviembre, Findeter ha desembolsado más de $4 billones para la financiación de 531 proyectos que han impactado a 425 municipios, de los cuales, 369, es decir, el 87 % son de las categorías con mayores brechas a los cuales se les ha financiado más de $1,4 billones.
Algunos de los proyectos financiados y que benefician a estos municipios son la construcción de la concha acústica del municipio de El Peñón en Bolívar, mejoramiento de malla vial en Mompox (Bolívar); construcción de cancha sintética en San Pablo (Bolívar) y la ampliación de servicios del hospital San José de Mariquita (Tolima).
También la entidad ha financiado la optimización de alcantarillado, del acueducto y el mejoramiento de vías urbanas del corregimiento de San Roque Curumaní (Cesar); el mejoramiento de la intercomunicación terrestre en la zona rural del municipio de Puerto Escondido (Córdoba); construcción de infraestructura educativa en Coloso (Sucre); construcción de concha acústica en El Peñón (Bolívar), entre otros.