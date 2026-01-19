La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presuntas omisiones en el caso de Miguel Uribe Turbay. La audiencia tendrá lugar el próximo 11 de febrero y hace parte del proceso de investigación que se adelanta por el magnicidio del exsenador.
El funcionario sería señalado por el ente acusador por aparentemente haber desatendido los llamados a reforzar el esquema de seguridad del también exprecandidato presidencial.
Fuentes de la entidad le dieron a conocer a EL TIEMPO que un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación contra Rodríguez como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. De momento, la Fiscalía no ha señalado si se solicitarán medidas adicionales.
El ataque contra Miguel Uribe Turbay tuvo lugar el sábado 7 de junio de 2025 durante un encuentro político en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá). Tras el incidente, el político de 39 años estuvo internado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe hasta su deceso.
El atentado dio pie a una discusión en torno a qué tanta protección se le había proporcionado a Uribe Turbay, pese a que se habrían presentado cerca de 20 solicitudes por parte del equipo del excongresista para incrementar la seguridad.