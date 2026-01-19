Fiscalía retirará imputación de cargos al director de la UNP en caso de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación dio un paso atrás con la imputación de cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El directivo iba a ser señalado por presuntas omisiones en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Fuentes del ente acusador señalaron que la fiscal que había solicitado la audiencia contra el funcionario por el delito de prevaricato por omisión retirará dicha petición. Esto, luego de que se estableciera que la investigación del caso había sido asignada a un grupo de tareas especiales, por lo que no tendría competencia para adelantar ese accionar.
La imputación, que estaba programada para el 11 de febrero, buscaba llamar a Rodríguez a responder ante la justicia por aparentemente haber desatendido los llamados a reforzar el esquema de seguridad del exsenador.
Según pudo conocer ‘EL TIEMPO’, el retiro de la imputación no significaría que los informes sobre posibles omisiones del funcionario en el caso se desestimen. El medio también reveló que, con intermediación de Javier Mauricio Pava, director de la Seccional Bogotá, se creará una mesa técnica con la fiscal del caso y el grupo de tareas para evaluar el material recopilado durante meses.
El ataque contra Miguel Uribe Turbay tuvo lugar el sábado 7 de junio de 2025 durante un encuentro político en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá). Tras el incidente, el político de 39 años estuvo internado por más de dos meses en la Fundación Santa Fe hasta su deceso.
El atentado dio pie a una discusión en torno a qué tanta protección se le había proporcionado a Uribe Turbay, pese a que se habrían presentado cerca de 20 solicitudes por parte del equipo del excongresista para incrementar la seguridad.