Flypass amplía ecosistema de movilidad con nuevo beneficio para usuarios: ¿de qué se trata?

Flypass anunció una nueva alianza con Macrollantas, lo que permitirá que, a partir de ahora, los usuarios de su tag puedan pagar la alineación y balanceo de sus vehículos directamente desde app,
Este nuevo beneficio se suma a los ya disponibles como el pago de peajes, parqueaderos, parquímetros y lavautos, fortaleciendo la competitividad de Flypass en el sector.
Además, los usuarios podrán acceder a un 30 % de descuento en este servicio al realizar el pago a través de la App Flypass, con este proceso: al momento de pagar, el beneficiario debe notificar al encargado de Macrollantas que lo hará a través de Flypass y su app llegará una notificación para aceptar el pago.
Los puntos de atención habilitados para redimir este descuento en Macrollantas son:
- Las Vegas: carrera 48 # 7 sur – 111 (Av. las vegas contiguo a Eafit)
- Aguacatala: carrera 50 E # 10 Sur – 130
- Ayurá: carrera 48 # 25 AA Sur – 13
- El Tesoro: carrera 25A # 1 a sur – 45 – S1 Plaza Teatro, Parque Comercial El tesoro
- San Juan: calle 44 # 66-51
- Exposiciones: calle 36 # 53 – 40
- Outlet: calle 44 # 65 – 83
- Oriente: carrera 50 # 43 A – 47, Rionegro, Antioquia
- Avenida Quito: Av Cra 30 # 64 a – 86 Bogotá
La compañía pionera, con 17 años de experiencia en pagos electrónicos para servicios de movilidad, ya suma más de 560.000 vehículos inscritos en su plataforma y aseguran brindar soluciones para una movilidad más amigable.
“Nuestro objetivo siempre ha sido facilitar la vida de las personas. Con esta nueva funcionalidad, seguimos consolidando un ecosistema de movilidad que le ahorra tiempo, dinero y preocupaciones a nuestros usuarios. Que ahora puedan pagar su alineación y balanceo con Flypass y, además, acceder a un 30 % de descuento, es un paso más en esa dirección”, afirmó Juan Camilo Henao, CEO de Flypass.
Las personas interesadas en obtener más información sobre este nuevo servicio en el ecosistema de Flypass, podrán acceder haciendo clic aquí.