El trámite que todo futuro pensionado en Colombia debe hacer meses antes de jubilarse

La condición de pensionado en Colombia por retiro laboral se confirma cuando el aportante completa los requisitos de semanas cotizadas y la edad de jubilación.
De acuerdo con la normativa vigente, la obligación de edad para acceder al retiro se cumple al alcanzar los 57 años en el caso de las mujeres y los 62 años en el de los hombres.
Adicionalmente, se considera pensionado en Colombia a quien, estando afiliado a Colpensiones, acumuló 1.300 semanas cotizadas, mientras que en los fondos privados se deben haber realizado aportes durante al menos 1.150 semanas.
Tanto los fondos privados como Colpensiones recomiendan que los aportantes que están a punto de jubilarse revisen, detalladamente, las semanas que tienen cotizadas en el sistema.
Puntos clave que debe tener en cuenta un futuro pensionado en Colombia
Lo anterior se fundamenta en la necesidad de establecer con precisión, por un lado, el tiempo real faltante para jubilarse y, por el otro, certificar que todos los empleadores hayan realizado los respectivos pagos al sistema de seguridad social.
La revisión y presentación de la historia laboral es fundamental para garantizar que tanto el trabajador como el fondo manejen la misma información al momento de liquidar y aprobar el monto de la mesada pensional.
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Un pensionado en Colombia puede, hasta cierto tiempo después de la notificación, apelar el monto de su mesada en caso de que se encuentren inconsistencias en los procesos avalados para la expedición de las respectivas resoluciones.