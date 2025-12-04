Con cerca de 13 millones de pasajeros proyectados para movilizarse por carretera en diciembre, según la Superintendencia de Transporte, la temporada de vacaciones demandará soluciones que permitan a los viajeros optimizar su tiempo en los trayectos.
En este contexto, Flypass, la primera empresa de pago electrónico en Colombia para servicios de movilidad como peajes, parqueaderos, parquímetros y más, fortalece su ecosistema digital y presenta beneficios diseñados para acompañar a los usuarios en sus recorridos: $50.000 en recarga al registrar una tarjeta Mastercard, ideales para agilizar el paso por peajes y estacionamientos, y un 30 % de descuento en McDonald’s en la modalidad Pide y Pasa con retiro por AutoMac, pensado para hacer más práctico y rápido el viaje durante las festividades.
Bono de $50.000 en recarga al registrarse con Mastercard
Hasta el 31 de diciembre, todos los nuevos usuarios que se registren en Flypass y vinculen su tarjeta Mastercard recibirán un bono de $50.000 en recarga para usar en sus primeros servicios de movilidad.
Paso a paso para activar el beneficio:
- Regístrese en Flypass.
- Agregue su tarjeta Mastercard.
- Reciba $50.000 de recarga automáticamente.
- Agregue su vehículo y comience a disfrutar de la experiencia sin filas y sin efectivo.
- El proceso debe hacerse aquí: https://express-clientes.flypass.com.co/public/landing-mastercard
Este beneficio busca incentivar el uso de soluciones de pago digitales que reduzcan los tiempos de desplazamiento y mejoren la experiencia de los usuarios en vías y estacionamientos del país.
Alianza Flypass x McDonald’s: más tiempo para sonreír
Como parte de sus esfuerzos por acompañar a los colombianos en sus trayectos, Flypass hace una alianza exclusiva con McDonald’s en su modalidad Pide y Pasa con retiro por AutoMac.
Los usuarios podrán acceder a un 30 % de descuento en sus compras usando el código: FLYXAUTOMAC
Este beneficio aplica únicamente a pedidos realizados en la App de McDonald’s, modalidad Pide y Pasa con retiro por AutoMac, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias.
Más información: https://www.flypass.com.co/beneficios-flypass/descuento-exclusivo-mcdonald-s
Sobre Flypass y datos de cierre de 2025
Es la primera plataforma de pago electrónico en Colombia (17 años) dedicada a simplificar los servicios de movilidad. Su sistema permite a los usuarios pasar por peajes, parqueaderos y parquímetros sin filas, sin efectivo y con una experiencia completamente digital.
“Estas alianzas se lanzan en el marco de nuestra campaña Más tiempo para sonreír, con la cual queremos premiar a los colombianos por hacer parte del tag de la carita feliz. Flypass no es solo una marca de movilidad; es una empresa que busca darle a sus usuarios más tiempo para sonreír, permitirles vivir un día a día más tranquilo y olvidarse del afán y del estrés. Mastercard y McDonald’s son solo el inicio de grandes colaboraciones que vienen en camino”, afirmó Claudia Arango, directora de Mercadeo de Flypass.
La compañía cierra el 2025 con más de 70 millones de transacciones en todo su ecosistema de movilidad, más de 615.000 vehículos activados en su plataforma, la cual en promedio tiene más de 222.000 transacciones diarias y este 2025 logró la vinculación de 240.000 vehículos particulares y empresariales, consolidándose como uno de los actores más relevantes en la movilidad del país.
