Fondos de HSBC podrán ser promocionados en Colombia a través del Banco de Crédito e Inversiones

El Banco de Crédito e Inversiones (BCI), una de las entidades financieras más relevantes de Chile, tanto en colocaciones como en número de clientes, cuenta con una oficina de representación en Colombia desde 2012.
En ese momento, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a esta oficina para realizar en el país actos de promoción y publicidad de una serie de productos y servicios de este banco, definidos por el regulador colombiano.
Años después, en 2018, a esta oficina del BCI en Colombia comenzó a promocionar y publicitar productos y servicios de BCI Asset Management (BAM), una de las filiales del banco chileno. En resoluciones posteriores el regulador de Colombia amplió los servicios y productos autorizados para la promoción de BCI Asset Management.
Ahora, la Superintendencia Financiera de Colombia dio un nuevo aval a BAM para ampliar este portafolio y promocionar en el país los fondos administrados por HSBC Investment Funds (Luxembourg), a través de la oficina del Banco de Crédito e Inversiones.
Detalles de la nueva autorización al BCI en Colombia
HSBC Investment Funds (Luxemburgo) opera desde 1988 y actúa como sociedad gestora de los fondos de inversión de HSBC Global Asset Management, con sede en Luxemburgo.
La distribución y gestión de activos de estos fondos se delega en entidades de HSBC Global Asset Management en todo el mundo con experiencia especializada.
De acuerdo con la más reciente resolución de la SuperFinanciera, en mayo de este año solicitó autorización para “la promoción de nuevos productos y servicios que actualmente ofrece BAM a través de la oficina de representación de BCI Banco”, que incluye los fondos de HSBC.
En adición, se solicitó la eliminación de los fondos First Trust Portfolios L.P. y de Adams Street Partners del Plan de Promoción y Publicidad con el que contaba la oficina de BCI en Colombia.
