Foro ALC–UE 2025 deja compromisos de inversión por más de US$40.000 millones para América Latina

En el marco del Foro Empresarial ALC–UE 2025, un espacio de alto nivel que reunió a líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales, se anunciaron inversiones claves para fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Con la participación del Gobierno de Colombia, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el foro congregó a 400 empresarios en la capital del Magdalena para impulsar inversiones sostenibles e innovación tecnológica.
Uno de los anuncios más destacados fue el de CAF, que confirmó una inversión de US$40.000 millones en los próximos cinco años para financiar proyectos de desarrollo sostenible y acción climática en la región, priorizando la transición energética, la seguridad hídrica, la movilidad sostenible y la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonia, los páramos y los manglares.
Asimismo, la entidad aprobó US$300 millones para modernizar la infraestructura aeroportuaria de Colombia, en el marco del Plan 2025–2030 del Gobierno Nacional, que incluye la ampliación de los aeropuertos de Santa Marta y Tolú y la actualización tecnológica de radares y sistemas de navegación aérea.
Los sectores representados en el foro abarcaron energías renovables, aeronáutica, transporte, tecnología, telecomunicaciones, agroindustria y alimentos, consolidando una agenda orientada a la transición verde, la seguridad alimentaria, la infraestructura digital y la movilidad sostenible.
Entre los participantes destacados estuvo: Paola Buendía, vicepresidenta Ejecutiva de la ANDI; Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; Andrés Villegas, director de ISA; Celedonio Von Wuthenau, jefe de relaciones de gobierno de Nokia para América Latina; Juan Carlos Parra, gerente de Metro Quito; y Ángela Pérez, presidenta de Cofides, entre otros representantes del sector público y privado.
El Foro ALC–UE 2025 se enmarca en la Agenda Global Gateway, la estrategia europea que busca promover inversiones sostenibles e inclusivas en América Latina.
El encuentro también fue escenario de lanzamiento del informe: “Perspectivas Económicas de América Latina 2025”, elaborado por la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, que ofrece un análisis sobre las oportunidades de financiar la transformación productiva y acelerar el crecimiento sostenible en la región.