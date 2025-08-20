Fortinet expande FortiAI a través de su plataforma Security Fabric

Fortinet, líder mundial en ciberseguridad que impulsa la convergencia de redes y seguridad, anunció importantes innovaciones en FortiAI, integradas en la plataforma Fortinet Security Fabric, para mejorar la protección contra amenazas nuevas y emergentes, simplificar y automatizar las operaciones de seguridad y red, y proteger el uso de los servicios habilitados para IA por parte de los empleados.
“La ventaja de IA de Fortinet proviene de la amplitud y profundidad de nuestro ecosistema de IA, conformado por más de una década de innovación y reforzado por más patentes que cualquier otro proveedor de ciberseguridad. Al incorporar FortiAI en la plataforma Fortinet Security Fabric, incluidas las nuevas capacidades del agente IA, estamos empoderando a nuestros clientes para reducir la carga de trabajo de sus analistas de seguridad y red mientras mejoramos la eficiencia, velocidad y precisión de sus operaciones de seguridad y redes. En paralelo, hemos agregado cobertura en todo el ecosistema del Fabric para permitir a los clientes monitorear y controlar el uso de servicios habilitados para GenAI dentro de su organización”, afirmó Michael Xie, fundador, presidente y CTO de Fortinet.
Protección y seguridad basadas en IA
Fortinet resalta que las empresas deben aprovechar las soluciones de seguridad que utilizan IA para defenderse contra amenazas cada vez más avanzadas, especialmente aquellas que utilizan IA para eludir defensas, automatizar ataques y explotar vulnerabilidades.
Al mismo tiempo, explican que las organizaciones deben proteger sus propios sistemas de IA contra la intoxicación de datos, la manipulación externa y el acceso no autorizado.
Cabe resaltar que Fortinet cuenta con más de 500 patentes de IA emitidas y pendientes, y más de 15 años de innovación ofreciendo seguridad basada en IA para detener amenazas avanzadas mientras garantiza que los sistemas de IA permanezcan protegidos y confiables.
Nuevas innovaciones
FortiAI se amplía para abarcar todo el enfoque basado en IA de Fortinet en las operaciones de seguridad y red, protegiendo entornos y modelos de IA y LLM. Integrada en la plataforma Fortinet Security Fabric, ofrece capacidades inteligentes y autónomas para detener amenazas avanzadas, optimizar operaciones y admitir la adopción segura de IA.
La expansión introduce nuevas capacidades en dos áreas:
- FortiAI-Assist combina GenAI, un agente IA y AIOps para simplificar operaciones con automatización y análisis inteligentes.
Aplicaciones de agente IA para operaciones de red: creación de actualizaciones de configuración y políticas de seguridad, validación y corrección de configuraciones existentes, resolución autónoma de problemas, optimización automatizada y detección proactiva de fallas en redes cableadas, inalámbricas y SD-WAN.
Aplicaciones de agente IA para operaciones de seguridad: triaje automatizado de alertas, búsqueda autónoma de amenazas, rastreo de causa raíz y enriquecimiento de inteligencia de amenazas.
- FortiAI-Protect mejora la seguridad con detección de amenazas basada en IA, evaluaciones contextuales de riesgos y controles de acceso para aplicaciones GenAI de terceros.
Detección del uso de aplicaciones de IA en más de 6.500 URL, control de acceso basado en zero-trust, análisis contextual de amenazas y protección contra malware mediante aprendizaje automático.
Capacitación continua de modelos de IPS para detectar nuevas técnicas de ataque.
Protección de modelos de IA y privacidad de datos
FortiAI-SecureAI aprovecha las capacidades de la plataforma Fortinet Security Fabric para proteger infraestructura de IA de amenazas de red, aplicaciones web, API y cargas de trabajo en la nube. Garantiza integridad de datos, evita fuga de datos de LLM, protege modelos y propiedad intelectual, hace cumplir acceso zero-trust y permite detección temprana de ataques.
FortiAI aplica un enfoque de protección multicapa para evitar que los datos usados en su asistente GenAI entren en el entrenamiento de LLM. Las consultas se procesan localmente y la información confidencial se bloquea o enmascara antes de llegar al modelo.
Con FortiAI-Assist, FortiAI-Protect y FortiAI-SecureAI, Fortinet reafirma su liderazgo en ciberseguridad impulsada por IA para enfrentar amenazas en evolución.