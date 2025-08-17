Fortinet refuerza su plataforma de seguridad OT para proteger infraestructuras críticas

Fortinet, empresa líder global en la convergencia de redes y seguridad, anunció la ampliación y mejora de su plataforma de seguridad para tecnología operacional (OT), con el objetivo de fortalecer la protección de infraestructuras críticas e instalaciones industriales ante el creciente panorama de ciberamenazas.
Las actualizaciones incorporan capacidades avanzadas de visibilidad, segmentación, conectividad y operaciones de seguridad, superando el alcance de las soluciones OT tradicionales. Entre las novedades destacan una visibilidad más profunda de amenazas OT a través del Servicio de Seguridad OT de FortiGuard, nuevos equipos reforzados para entornos hostiles y conectividad 5G, así como herramientas mejoradas para respuesta automatizada y cumplimiento normativo.
“A medida que las ciberamenazas contra las infraestructuras críticas y sectores como energía, transporte y manufactura continúan creciendo, Fortinet mantiene su compromiso de ofrecer soluciones integrales adaptadas a entornos OT”, afirmó Nirav Shah, vicepresidente senior de productos y soluciones de Fortinet.
Mejoras clave
- Detección avanzada de amenazas: Los nuevos FortiGate NGFW robustos, junto con las actualizaciones del Servicio de Seguridad OT de FortiGuard, permiten identificar riesgos a través de más de 3.300 reglas de protocolo OT, 750 reglas IPS OT y 1,500 parches virtuales para sistemas heredados.
- Segmentación segura: La introducción de FortiSwitch Rugged 108F y 112F-POE proporciona seguridad granular a nivel de puerto, previniendo el movimiento lateral no autorizado en redes OT.
- Conectividad 5G reforzada: El FortiExtender Rugged 511G (clasificación IP67) y el FortiExtender Vehicle 511G (IP64) ofrecen conectividad segura y de alta velocidad en sitios remotos y flotas, con soporte para wifi 6 y eSIM.
- Operaciones de seguridad impulsadas por IA: Actualizaciones en FortiAnalyzer, FortiDeceptor y FortiNDR facilitan la búsqueda de amenazas, el análisis de datos y el cumplimiento regulatorio, integrando visibilidad TI/OT en una sola plataforma.
Confianza y casos de éxito
La plataforma de Fortinet es utilizada por organizaciones de todo el mundo para integrar la seguridad TI y OT. La compañía fue reconocida como líder único en el Westlands Advisory 2023 IT/OT Network Protection Platforms Navigator.
Empresas como Honeywell, Alleima y FCC CEE han destacado los beneficios de la plataforma.
- Honeywell resaltó que la integración con Fortinet ha fortalecido su ciberseguridad para infraestructuras críticas, mejorando la protección y gestión de riesgos en entornos industriales y comerciales.
- Alleima reportó conexiones más rápidas y estables, además de una mejora diez veces superior en el tiempo de respuesta de soporte.
- FCC CEE informó que la nueva red redujo en un 15 % la carga de trabajo de su equipo de seguridad, permitiéndoles avanzar en proyectos de transformación digital y zero trust.
Con estas mejoras, Fortinet reafirma su posición como uno de los proveedores más completos en seguridad OT, ofreciendo una plataforma unificada que combina visibilidad, protección y cumplimiento normativo en un solo ecosistema.