Fundación Grupo Argos se une con universidad de Barranquilla para entregar becas a jóvenes

Fundación Grupo Argos y la Universidad del Norte formalizaron un convenio de cooperación por cinco años para entregar 10 becas completas a estudiantes de pregrado en Barranquilla.
En la entrega del primer semestre del 2026, donde se inscribieron 1.343 personas, 10 jóvenes de la capital del Atlántico y Soledad fueron beneficiados.
En ese sentido, los seleccionados obtendrán el 100 % del valor de la matrícula de pregrado y de los cursos de idiomas requeridos por la Universidad del Norte, además de un auxilio de sostenimiento hasta de 3,7 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por semestre.
Cabe resaltar que, en la última década, este programa de becas de la Fundación ha beneficiado a más de 300 jóvenes, con una tasa de empleabilidad del 83 % y de retención del 97 %.
“Sabemos que el acceso a la educación es apenas el primer paso. Por eso, desde la Fundación Grupo Argos y de la mano de la Universidad del Norte impulsamos el talento joven de la región Caribe y reafirmamos el compromiso del Grupo Empresarial Argos con el desarrollo empresarial, social y ambiental de este territorio desde hace más de 80 años”, expuso María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.
Mientras que Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte resaltó: “Celebramos esta nueva fase de la relación con las becas porque la educación es la mejor inversión pública y privada, que permite a las personas insertarse en el mercado laboral y obtener buenos ingresos, pero también tiene un efecto social que permite que el país crezca más”.
Así las cosas y con esta alianza, la matrícula de los estudiantes es asumida de manera conjunta por la universidad y la Fundación Grupo Argos.
Adicionalmente, la Fundación aporta el sostenimiento de los beneficiarios y su experiencia en el diseño de un modelo de acompañamiento integral y personalizado, que incluye seguimiento académico y psicosocial, así como orientación para la transición a la vida universitaria y al mundo laboral.