Futbolistas colombianos tendrían importante beneficio para pensionarse: Buscan aprobar ley

La Unidad de Gestión de Pagos Parafiscales (UGPP) confirmó que recibe demandas de deportistas cuyos contratos sí descontaron aportes, pero cuyos empleadores no trasladaron esos pagos al sistema pensional. Esta situación afecta a futbolistas colombianos y exjugadores que compitieron incluso desde los años setenta, muchos de ellos con trayectorias reconocidas y vínculos laborales formales.
Este problema quedó en evidencia nuevamente tras las declaraciones de la representante Martha Alfonso, en conversación con Infobae Colombia, donde expuso la magnitud del incumplimiento de algunos clubes.
Según la congresista, cuando un equipo descuenta aportes salariales, pero no los consigna al sistema de seguridad social, “se defrauda al jugador y se defrauda a la nación”. La funcionaria recalcó que ese incumplimiento constituye un fraude que puede derivar en procesos administrativos y penales contra las instituciones deportivas.
La UGPP explica que omitir aportes puede generar cobros retroactivos, intereses y sanciones, pero en el caso del fútbol colombiano existen obstáculos adicionales: liquidaciones de clubes, cambios de razón social, desaparición de archivos y ausencia de registros digitalizados anteriores a los años noventa.
Para varios exjugadores, demostrar la relación laboral completa se convirtió en un proceso complejo que depende de documentos que, en muchos casos, ya no existen o nunca fueron reportados a las entidades correspondientes.
Los vacíos históricos en la seguridad social del fútbol colombiano
Según Martha Alfonso, el problema no es reciente. La legislación colombiana consolidó las reglas de contratación deportiva apenas en los últimos años, lo que dejó grandes vacíos para atletas que compitieron en décadas anteriores.
En su diálogo con Infobae, la congresista afirmó que “estamos en mora de pensar un proyecto de ley que ampare de manera integral a los deportistas”, señalando que por años los futbolistas colombianos han visto vulnerado el derecho a la seguridad social pese a existir una relación laboral verificable.
La representante recordó que cuando existe contrato, el club está obligado a descontar y consignar aportes a salud y pensión. Sin embargo, muchos equipos descontaban salud, que sí dejaba rastro en el sistema, pero omitían las cotizaciones pensionales. Esto crea una evidencia clara de evasión, pues la ley exige que ambos aportes se realicen de manera simultánea.
Aunque el reclamo es válido, el proceso se dificulta porque algunas instituciones cambiaron de nombre, se fusionaron o fueron liquidadas, dejando sin respaldo patrimonial para responder por obligaciones antiguas.
La representante también advirtió que, para activar estos procesos, el jugador debe denunciar ante la UGPP y notificar al Ministerio de Trabajo. Estas entidades pueden iniciar investigaciones y cobros, pero cuando los clubes ya no existen jurídicamente, solo queda la vía judicial para intentar acreditar la deuda y buscar reparación.
Reforma pensional y nuevas opciones para exjugadores con semanas incompletas
Aunque no fue diseñada específicamente para deportistas, la más reciente reforma pensional abre una ventana para los exfutbolistas que no alcanzaron a reunir las 1.300 semanas exigidas tradicionalmente.
La reforma crea un pilar semicontributivo que ofrecerá una renta vitalicia a personas mayores que no completaron los requisitos para una pensión plena. Esto podría beneficiar a exfutbolistas que, pese a haber trabajado formalmente, nunca recibieron las cotizaciones completas por parte de los clubes.
En lugar de la devolución de saldos (figura que en Colombia ha dejado a miles de adultos mayores sin ingresos en la vejez) el sistema transformará esas semanas acumuladas en un pago mensual vitalicio proporcional al monto ahorrado.
Adicionalmente, la reforma contempla la posibilidad de pensión anticipada para personas con al menos 1.000 semanas cotizadas una vez cumplan la edad de retiro. Para exjugadores con carreras extensas, esta ventana podría convertirse en una alternativa viable si la Corte Constitucional avala la reforma.
La eventual aplicación de la reforma pensional puede ofrecer alivio, pero no reemplaza la necesidad de una regulación específica que prevenga nuevas omisiones y proteja a los futbolistas colombianos.
Alfonso propuso la creación de una ley que proteja de manera particular a los deportistas profesionales, argumentando que el retiro anticipado y la corta vida laboral de quienes compiten en alto rendimiento requieren medidas ajustadas a su realidad.