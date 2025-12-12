FZ Autos abrirá boutique en El Tesoro, Medellín; estas son las marcas de vehículos

Medellín se está posicionando como el mercado más dinámico del país para la comercialización de vehículos de lujo. En los últimos años, la ciudad se ha convertido en un punto de referencia nacional para compradores que viajan para adquirir vehículos de alta gama.
La combinación de una creciente llegada de turistas internacionales, mayor presencia de empresarios, ejecutivos y figuras del entretenimiento, y el auge del marketing asociado a la industria musical y del turismo, ha impulsado un ecosistema para el crecimiento de las marcas de dicho grupo.
En este contexto, FZ Autos, empresa con ocho años de trayectoria en el segmento premium, anuncia la apertura de su nueva boutique de autos de lujo en el parque comercial El Tesoro.
Medellín, epicentro del lujo automotriz en Colombia
Actualmente, Medellín es la ciudad con mayor número de dealers, concesionarios nuevos y vitrinas de lujo del país. La oferta incluye marcas como Toyota, Mercedes-Benz, Lexus, GMC, Cadillac y Corvette, que también son las más demandadas por los compradores locales y visitantes.
Según Felipe Zapata, CEO de FZ Autos, “el comportamiento del consumidor ha evolucionado, el segmento Premium dejó atrás estigmas y se consolidó como una categoría aspiracional y legítima. Hoy, el comprador típico es un alto empresario, directivo o profesional de compañías líderes, que adquiere vehículos de lujo como un hobby y una experiencia de placer más que como una necesidad de transporte”.
Zapata también aseguró que la transición hacia nuevas energías, tecnologías limpias y camionetas de gran formato ha marcado la tendencia de compra en los últimos tres años.
Un sector que crece y exige
El CEO mencionó que los consumidores valoran cada vez más garantía real del concesionario donde adquieren el vehículo, servicio posventa especializado, especialmente en un mercado donde las unidades son exclusivas y requieren disponibilidad ágil de autopartes y acompañamiento en asegurabilidad, dada la naturaleza del segmento.
Además, uno de los errores más comunes entre los compradores, según FZ Autos, es priorizar el ahorro en la compra y descuidar estos factores esenciales, sacrificando respaldo y experiencia posventa.
Cabe resaltar que, con ocho años en el sector —cinco en comercialización de seminuevos Premium y tres en vehículos nuevos—, actualmente el ticket promedio de compra en la marca es de $600 millones.
El nuevo espacio presentará los últimos lanzamientos y tendencias del mercado premium, modelos destacados de Toyota, Mercedes-Benz, Cadillac, Lexus y Corvette y un ambiente boutique.
Así las cosas, la apertura hace parte del plan de expansión de FZ Autos, con el que proyecta consolidar sus nuevas sedes, operar tres locales en Medellín y uno en Bogotá.