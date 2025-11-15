Latam Airlines Group dio a conocer los resultados financieros y operacionales del tercer trimestre de 2025, en los que se evidenció un alza en sus indicadores.
Entre julio y septiembre de este año, la empresa alcanzó una utilidad neta de US$379 millones lo que representó un 25,8% más que igual trimestre del año pasado
Los ingresos operativos totales ascendieron a US$3.856 millones, lo que representa un incremento del 17,3 % en comparación con el mismo periodo de 2024, explicado por un aumento del 18,5 % en los ingresos por pasajeros y un aumento del 6,3% en los ingresos por carga. A su vez, reportó US$1.150 millones en Ebitda ajustado.
“Estos resultados reflejan la sólida propuesta de valor que se ofrece a los clientes, así como la fortaleza financiera y la disciplina en la gestión de costos de Latam. Esta disciplina, junto con el foco permanente en el cliente, ha permitido crecer de manera sostenible y ampliar las oportunidades de conectividad en Sudamérica”, afirmó Ricardo Bottas, CFO del grupo aéreo.
Tras las mejoras perspectivas del mercado, Latam ajustó las proyecciones para el año completo, revisando al alza los principales indicadores financieros, incluyendo el Ebitda ajustado, que pasa de un rango de entre US$3.650 y US$3.850 millones a uno entre US$4.000 y US$4.100 millones.
La operación de Latam Airlines también registró buen comportamiento
Con respecto al comportamiento de su operación, para el tercer trimestre de este año, Latam Airlines transportó más de 22,9 millones de pasajeros.
Asimismo, el grupo amplió su capacidad consolidada en 9,3% interanual y mantuvo un factor de ocupación de 85,4 %, 0,5 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre de 2024.
Este crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por una mayor preferencia de los clientes en las operaciones domésticas de Latam Airlines Brasil, donde se lanzaron seis nuevas rutas, y por un buen desempeño de los mercados internacionales.
Durante el trimestre, el grupo continuó invirtiendo en la mejora de su producto premium para elevar la experiencia del cliente. La introducción de la cabina Premium Comfort, proyectada para 2027 en rutas de larga distancia, y la reciente inauguración del Latam Signature Lounge en Lima, son ejemplos concretos de esta estrategia de diferenciación centrada en el pasajero.
Por otro lado, Latam fue nuevamente reconocida por los pasajeros con la distinción “Aerolínea Global Cinco Estrellas” en el ranking APEX 2026, la máxima calificación otorgada a aerolíneas globales basada íntegramente en la retroalimentación de los viajeros.