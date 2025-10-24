Parque Arauco registró un alza en sus indicadores financieros para el tercer trimestre de 2025, manteniendo la tendencia alcista de los periodos anteriores.
Entre julio y septiembre de este año, los ingresos del grupo inmobiliario chileno subieron 24,9 %, totalizando $95.199 millones de pesos chilenos (US$100 millones).
Entretanto, la utilidad creció 27,5 % hasta los 35.620 millones (US$37,7 millones), mientras que el Ebitda aumentó en 26,1%, alcanzando $68.948 millones. Las ganancias acumuladas a septiembre ya suman 96.714 millones de pesos chilenos (US$102 millones).
El desempeño de Parque Arauco en 2025 se atribuye, entre otras cosas, a la mayor productividad de la mayoría de sus activos y las incorporaciones al portafolio, incluyendo Parque La Molina en Lima en diciembre de 2024, Parque Arauco Edificio Oriente en abril de 2025 y la reciente adquisición de Minka en Lima en julio de 2025.
“Estamos muy orgullosos de los resultados del tercer trimestre que validan nuestra estrategia de crecimiento selectivo y de alto impacto. Hemos concretado un año récord en adquisiciones al sumar activos estratégicos como Minka y el Edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy”, destacó Francisco Moyano, gerente corporativo de administración y finanzas de Parque Arauco.
Sumado a lo anterior, el empresario hizo énfasis en la solidez de los activos en Chile, Perú y Colombia, y “la exitosa emisión de nuestro primer bono verde, generando un escenario de confianza que resulta en una alta generación de valor para nuestros accionistas”.
Desempeño por país
El desempeño de la Parque Arauco mostró un crecimiento en todos sus mercados. El Ebitda, medido en pesos chilenos, creció 28,2% en Chile, 32,4 % en Perú y 13,9 % en Colombia.
Para el caso de los ingresos, los incrementos fueron de 27,3 % en Chile, 28,0 % en Perú y 15,2 % en Colombia.
De acuerdo con a compañía, las ventas de locatarios mostraron un fuerte dinamismo, especialmente en Chile y Colombia.
En Chile, aumentaron 19,7 % respecto al tercer trimestre de 2024, desempeño en el que destaca Parque Arauco Edificio Poniente, Arauco Premium Outlets y Arauco Quilicura, además de la reciente entrada de Parque Arauco Edificio Oriente.
En Colombia, las ventas de locatarios registraron un alza de13 %, donde Titán Plaza y Parque Alegra sobresalieron con crecimientos superiores al 20 %.
“Estas cifras son producto de esfuerzos pasados en renovaciones, impulsos al mix comercial y una tendencia general positiva en el consumo”, comentó Moyano.
Finalmente, en Perú, las ventas de locatarios crecieron 11,1 % en moneda local, principalmente por la incorporación de Parque La Molina y Minka. Aquí es importante destacar que el crecimiento orgánico en este país se vio afectado principalmente por las renovaciones en Megaplaza Independencia y Megaplaza Ica, que generarán alto valor en el futuro.