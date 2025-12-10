Generación A: Grupo Argos anuncia 21 nuevas becas para educación superior en Antioquia

La Fundación Grupo Argos, en alianza con las universidades EIA, EAFIT y CES, anunció la selección de 21 nuevos becarios de Generación A, el primer endowment para la educación superior en la historia de Antioquia.
Actualmente, el fondo cuenta con una inversión de $20.000 millones de la Fundación Grupo Argos y con el aporte del 50 % del valor de las matrículas de los estudiantes por parte de estas universidades.
“Generación A nació hace un año en la celebración de los 90 años de Grupo Argos y como respuesta a un reto central para Antioquia y para el país: consolidar una sociedad más equitativa que conecte a los jóvenes con oportunidades de educación en tres de las mejores universidades de Colombia. Porque en Grupo Argos estamos convencidos de que la transformación se construye con conocimiento y cuando invertimos en educación lo hacemos también en el futuro del país”, señaló Jorge Mario Velásquez, presidente Grupo Argos.
¿Cómo funcionan las becas?
A partir del modelo de endowment, una figura mediante la cual, con el aporte de un capital inicial que se invierte para asegurar una rentabilidad anual, se financia a perpetuidad un número determinado de becas de educación, el programa busca ofrecer becas de educación superior a jóvenes de estratos 1 y 2, principalmente, con dos objetivos fundamentales:
- Impulsar la movilidad social, reconociendo que en Colombia los jóvenes con educación superior pueden tener, en promedio, un 50% más de ingresos que aquellos que solo cuentan con educación secundaria.
- Fortalecer el capital humano del país, entendiendo que la educación superior puede incrementarlo entre un 30 % y un 60 %.
Generación A nace en un contexto en el que en Colombia se gradúan anualmente alrededor de 450.000 bachilleres, pero solo cerca del 40 % accede a la educación superior. De ese porcentaje, apenas el 4,4 % corresponde a jóvenes de los estratos 1 y 2 que logran ingresar de manera inmediata a una institución de educación superior.
Recomendado: Programa de Fundación Grupo Argos y aliados recibe reconocimiento por aporte al cuidado del patrimonio ambiental
“Aquí hay personas muy talentosas de las cuales me enorgullece estar rodeada. Es muy hermoso cuando tantas personas nos reunimos con un mismo propósito de celebración, hoy tener una beca como esta que no sólo significa la oportunidad de ser nuestra mejor versión, sino también ayudar a otros en un futuro. Gracias por la oportunidad”, explica Karla Rosxana Palacios, becaria Generación A
“Con Generación A, la Fundación Grupo Argos y sus aliados académicos consolidan una apuesta de largo plazo que trasciende el apoyo individual: cada beca es un proyecto de vida familiar y comunitario que se abre camino, y el inicio de algo muy grande en la historia de estos 21 nuevos becarios y en la construcción de una Antioquia más equitativa y con más oportunidades”, concluye el comunicado.