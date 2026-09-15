GeoPark descarta por ahora listarse en la Bolsa de Colombia y mantendrá acción en Wall Street

GeoPark no contempla por ahora realizar un proceso para listar sus acciones en la Bolsa de Colombia o en alguna otra plaza bursátil.
La compañía mantendrá su cotización en la Bolsa de Nueva York, mercado en el que, según su presidente, Felipe Bayón, encuentra las condiciones y el reconocimiento que busca para sus acciones.
“Al mercado le gusta que una acción tenga liquidez, pero nosotros estamos listados en la bolsa de Nueva York, y eso no va a cambiar por ahora, no vamos a hacer, un ejercicio para estar listados en Colombia”, afirmó Bayón.
Recibe nuestro boletín en tu correo
En este sentido, reafirmó que GeoPark continuará en Nueva York, un mercado en el que los inversionistas reconocen las condiciones de la compañía y donde mantendrá su cotización, según mencionó en entrevista con Portafolio.
Relacionado: GeoPark del Grupo Gilinski invertirá casi US$7.000 millones para triplicar producción de petróleo en Venezuela
Inversionistas mantienen interés en GeoPark
Bayón destacó que entre los inversionistas de GeoPark hay fondos de Estados Unidos, inversionistas colombianos y argentinos, además de personas naturales.
Según explicó, la cotización en Nueva York y los estándares asociados con ese mercado, incluidas las prácticas de gobierno corporativo, ofrecen elementos de certidumbre para quienes destinan recursos a la compañía.
El presidente de GeoPark también señaló que la estructura de la empresa permite a los inversionistas tener exposición a diferentes mercados en los que opera, entre ellos Colombia y Argentina, además del interés que ha generado su llegada a Venezuela.
“El mercado ha recibido muy bien la noticia. Y decirles que nosotros, pues, vamos a seguir siendo muy disciplinados, vamos a seguir muy enfocados”, afirmó Bayón.
GeoPark busca crecer en Colombia, Argentina y Venezuela
La estrategia de la compañía, según Bayón, tiene dos objetivos: cuidar los activos que actualmente tiene y aumentar su producción de manera segura y ética, y retomar la senda de crecimiento.
En Colombia, GeoPark mantiene inversiones cercanas a US$120 millones anuales, mientras que en Argentina avanza con sus operaciones en Vaca Muerta.
La compañía también avanza en su nuevo negocio en Venezuela, en el campo Bare, en la Faja del Orinoco, operación en la que GeoPark tiene una participación de 65 %, mientras que Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantiene el 35 %.
La estrategia en Venezuela contempla la reactivación de pozos, equipos de perforación, perforación de pozos horizontales e inyección de vapor, con una inversión de largo plazo. GeoPark espera elevar progresivamente la producción del campo hasta niveles de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.
Para la compañía, la expansión en Venezuela se suma al desarrollo de los activos que ya tiene en Colombia y Argentina, sin que esto implique modificar por ahora su estrategia de cotización en bolsa.