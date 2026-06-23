Los usuarios ya no miden su experiencia financiera únicamente frente a otros bancos. Hoy la comparan con plataformas digitales que responden en tiempo real, entienden su comportamiento y personalizan cada interacción. En ese contexto, la transformación digital se ha convertido en una prioridad estratégica para la industria financiera.
En entrevista con Valora Analitik, Raúl Zárate, CEO de GFT Technologies para la Región Andina, explicó cómo la inteligencia artificial está redefiniendo este proceso, los retos de modernizar los sistemas core de la banca y por qué la adopción cultural será determinante para acelerar la innovación en el sector.
¿Cómo permite la inteligencia artificial entender e identificar las necesidades de los clientes?
Lo primero que hemos visualizado en GFT es la necesidad de ser una compañía realmente AI-Centric. Desde el interior necesitamos contextualizarnos en este nuevo paradigma y eso lo hemos venido haciendo a través de una transformación cultural.
Cuando entendemos las necesidades reales de la industria financiera y nos preparamos desde la cultura, la tecnología y la estrategia, logramos identificar los grandes retos del mercado.
Hoy vemos dos necesidades muy importantes. La primera es que la digitalización ya no consiste solamente en tener soluciones digitales, sino soluciones impregnadas con inteligencia artificial para el usuario final.
La segunda es lograr que las entidades financieras operen en tiempo real, eliminando tanto múltiples validaciones como procesos lentos y altamente dependientes de la intervención humana.
¿Qué características deberían adoptar los sistemas financieros para responder a esas necesidades?
Ya no basta con digitalizar las capas de interacción con el cliente. El reto ahora es modernizar las soluciones core, es decir, los motores que realmente mueven a los bancos y las entidades financieras para gestionar sus operaciones, además de construir arquitecturas que permitan incorporar soluciones de inteligencia artificial.
La industria financiera es una industria tradicional, estable y en la que no se puede improvisar. Por eso muchas veces la evolución de estas soluciones ha quedado rezagada frente a las nuevas tecnologías.
Estamos en el momento de acelerar la transformación hacia arquitecturas de nueva generación. Cuando tengamos sistemas core preparados para responder a tecnologías como la IA, veremos una evolución mucho más acelerada de los productos y servicios financieros.
¿Cómo se traduce esa modernización en un diferencial competitivo para las entidades financieras?
Los usuarios finales ya no comparan únicamente un banco con otro banco. Comparan la experiencia financiera con cualquier servicio digital que utilizan en su vida diaria.
Por eso la modernización de los sistemas core busca que los servicios financieros alcancen niveles de personalización y satisfacción similares a los de otras industrias. En nuestra visión, los servicios financieros deben convertirse en una parte cada vez más natural de la vida de las personas.
Hoy siguen existiendo procesos asociados a riesgo y seguridad que son necesarios, pero estos deben evolucionar hacia modelos más sofisticados que permitan anticiparse a las necesidades de los clientes.
¿Cómo contribuye la IA a optimizar costos y mejorar la sostenibilidad tecnológica?
La industria financiera invierte aproximadamente el 12 % de sus ingresos en tecnología. Sin embargo, de ese porcentaje, cerca del 70 % se destina a la operación y solo el 30 % a innovación. Eso significa que una gran parte de la inversión tecnológica se utiliza para mantener tecnologías antiguas o complejas.
Nuestra estrategia consiste en utilizar la IA para optimizar la operación actual, reducir costos y reinvertir esos recursos en innovación. Sin esperar a que se tenga que hacer una migración completa. Tenemos, incluso, una solución de IA Generativa propia, llamada Wynxx.
Antes, la única alternativa era continuar operando mientras se incrementaban los presupuestos para financiar una futura transformación. Entonces, hoy proponemos un modelo evolutivo: mejorar la operación, optimizar costos y utilizar esos mismos recursos para financiar la innovación y reemplazar gradualmente los sistemas heredados.
¿Qué tipo de acompañamiento ofrece GFT a las entidades financieras?
Tenemos una amplia experiencia en distintos frentes.
Nuestro modelo de trabajo ya no se enfoca únicamente en recorridos tecnológicos como cloud o APIs. Lo que proponemos son jornadas de evolución de productos de negocio que integran todo el stack tecnológico.
Contamos con metodologías consultivas que han sido probadas en Europa, Asia y Estados Unidos, y que estamos llevando a Latinoamérica. En Colombia estamos incorporando esas experiencias globales para acompañar a las entidades financieras en sus procesos de transformación.
Además, trabajamos con aliados especializados en cada componente del stack tecnológico, porque creemos que la evolución de la industria requiere combinar metodologías probadas con las mejores tecnologías disponibles.
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Desde su experiencia, ¿cómo avanza la transformación digital del sistema financiero colombiano?
La banca colombiana es una de las más sólidas de la región. Es una industria exitosa que ha realizado grandes esfuerzos tecnológicos y de negocio. Sin embargo, así como la tecnología está evolucionando a gran velocidad, también necesitamos que la cultura de las organizaciones avance al mismo ritmo.
Hoy el problema no es la tecnología. Los grandes proveedores están invirtiendo para desarrollar las mejores soluciones. El reto está en la adopción.
Creemos que la industria podría avanzar más rápido si supera ciertas barreras culturales relacionadas con la resistencia al cambio y la desconfianza frente a las nuevas arquitecturas tecnológicas. Por eso estamos mostrando casos de éxito y acompañando a algunas entidades en procesos que les permitan desconectar ecosistemas complejos y evolucionar hacia modelos más ágiles de creación de productos.
¿Estas soluciones están dirigidas únicamente a la banca?
No, yo creo que se trata de una visión de ecosistema. Todavía existe una barrera importante entre el sistema financiero y otros sectores, pero uno de los grandes objetivos es integrar los servicios financieros dentro de la vida cotidiana de las personas.
Estamos viendo esfuerzos de integración con aseguradoras, compañías de retail y otros actores. Esto nos lleva a una parte fundamental de nuestra propuesta de valor: creemos que la industria financiera debe evolucionar hacia plataformas.
¿Y eso qué significa?
Significa pasar de ofrecer productos financieros a ofrecer capacidades financieras.
Hoy un banco ofrece, por ejemplo, un crédito de vehículo. Una plataforma, en cambio, ofrece capacidades como scoring, cálculo de intereses, recaudo o evaluación de riesgo. Con esas capacidades, cualquier actor del ecosistema, un retailer, una fintech o cualquier otra empresa, puede construir productos financieros adaptados a sus necesidades.
Ya estamos trabajando con actores importantes en Colombia que avanzan hacia este modelo y creemos que el futuro de la industria financiera pasa por esa transformación.
¿En qué mercados está enfocada actualmente GFT?
Tenemos presencia en más de 20 países y en los últimos años Latinoamérica ha adquirido una relevancia muy importante dentro de la organización. Más del 50 % de nuestro talento está en la región.
Brasil es nuestro principal centro de delivery, pero también tenemos presencia en México, Colombia, Costa Rica, Perú y Chile. Esto nos permite construir un ecosistema regional de conocimiento.
Cuando trabajamos con un cliente, no actuamos de manera aislada. Contamos con más de 7.000 profesionales hispanohablantes; tenemos centros de formación y centros de excelencia que operan de forma regional y global.
¿Qué son los centros de excelencia?
Son agrupaciones especializadas de personas, conocimiento, procesos y metodologías.
Tenemos centros de excelencia en áreas como core banking, cloud y otras tecnologías específicas. Allí concentramos capacidades de formación, desarrollo de conocimiento y mejores prácticas. Gracias a estos centros podemos replicar experiencias globales y acelerar la generación de valor para nuestros clientes sin empezar desde cero en cada proyecto.
¿Cómo cerró GFT 2025 y cuáles son las perspectivas para 2026?
El año 2025 estuvo marcado por la integración de la compañía colombiana Sophos Solutions dentro de GFT. El principal reto era consolidar una organización global en Colombia y consideramos que ese proceso fue un éxito. Hemos demostrado que no se trató simplemente de un cambio de nombre, sino de una evolución significativa en nuestra oferta de valor.
En términos de resultados, venimos creciendo a doble dígito de manera sostenida. Y las capacidades que consolidamos durante el año pasado nos están permitiendo mantener ese ritmo en 2026.
Durante el primer trimestre del año registramos un crecimiento superior al 20 % frente al mismo periodo de 2025 y mantenemos expectativas de crecimiento entre el 20 % y el 25 % para el cierre del año.
¿Qué mensaje le daría al talento frente al avance de la IA?
Estamos convencidos de que la inteligencia artificial no viene a reemplazar el talento, sino a potenciarlo. La invitación es a no temerle a esta tecnología, sino a adoptarla.
Desde GFT estamos impulsando semilleros, participando en el ecosistema de innovación y trabajando con universidades y entidades educativas para acelerar esta transición.
El mensaje principal es que debemos aprender a soñar más grande. Si mantenemos las mismas metas que teníamos antes de la inteligencia artificial, las alcanzaremos más rápido. El reto es elevar nuestras aspiraciones y aprovechar esta tecnología para llegar mucho más lejos.
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