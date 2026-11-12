Gobierno De la Espriella cambiaría financiación que reciben cajas de compensación para inyectarla a la salud

El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el Gobierno De la Espriella, contempla una serie de medidas orientadas a reorganizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, introducir cambios en el esquema tributario y promover la inversión privada.
La iniciativa incluye modificaciones en diferentes sectores de la economía, algunas de las cuales tendrían efectos directos sobre los trabajadores y las entidades que administran recursos destinados a programas sociales.
Uno de los puntos que plantea el proyecto está relacionado con los aportes que reciben las cajas de compensación familiar (CCF) en Colombia. La propuesta contempla redireccionar una parte de estos recursos hacia la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con el propósito de fortalecer la financiación del sistema de salud.
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Actualmente, las cajas de compensación cumplen un papel importante en el bienestar de los trabajadores afiliados y sus familias. Estas entidades administran recursos provenientes de los aportes parafiscales de los empleadores y, a partir de ellos, ofrecen subsidios, programas de vivienda, recreación, educación, capacitación y otros servicios que contribuyen a reducir los gastos de los hogares.
¿Cómo sería la transición de recursos de las cajas de compensación?
Sin embargo, la iniciativa del Gobierno propone modificar la distribución de estos recursos. De acuerdo con la exposición del proyecto, la medida consiste en trasladar uno de los cuatro puntos porcentuales (4 %) de los aportes parafiscales que reciben las cajas de compensación hacia la ADRES, para destinarlos a financiar el aseguramiento en salud.
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El documento señala que esta redistribución permitiría optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer las fuentes de financiación del sistema sanitario, sin afectar la capacidad de las cajas para continuar desarrollando sus funciones esenciales. Asimismo, el Gobierno sostiene que el cambio no representaría un incremento en las obligaciones económicas de las empresas, por lo que no implicaría una mayor carga para los empleadores.
En materia fiscal, el proyecto estima que la modificación generaría ingresos adicionales para la ADRES equivalentes al 0,14 % del producto interno bruto (PIB) en 2027. Con esta proyección, el Ejecutivo busca ampliar los recursos destinados al aseguramiento en salud mediante una redistribución de los aportes existentes.