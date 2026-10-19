Gobierno De la Espriella detalló paso clave para definir aumento del salario mínimo en Colombia para el 2027

La conversación sobre el ajuste del salario mínimo en Colombia para el 2027 continúa formalmente en la mesa de concertación de políticas laborales, liderada por el gobierno De la Espriella.
La Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales celebró un nuevo encuentro en el que participaron empresarios, trabajadores y el Gobierno.
Durante el encuentro, se dieron a conocer puntos clave que deberán tenerse en cuenta para el ajuste al alza del salario mínimo en Colombia para el 2027, cuya negociación comenzará formalmente a mediados de noviembre.
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del gobierno De la Espriella, Juliana Morad Acero, afirmó que es necesario comenzar a escuchar las posturas de todos los implicados y destacó la importancia que tiene toda política laboral para el Ejecutivo.
El ambiente para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2027
“Las decisiones laborales deben debatirse entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, pues ese espacio permite incorporar posiciones distintas antes de adoptar medidas con efectos sobre el empleo y la actividad empresarial”, dijo Morad.
El gobierno De la Espriella ha dejado claro que la discusión del salario mínimo en Colombia para el 2027 tendrá en cuenta las preocupaciones y necesidades tanto de los trabajadores como de los empresarios.
El presidente De la Espriella también ha sido enfático en la necesidad de que el aumento salarial se sustente en bases técnicas, por lo que, en principio, se descartaría un incremento desproporcionado o demasiado alto.
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Al referirse a las distintas posturas, Morad concluyó: “Somos un ministerio abierto al diálogo social. Todas las decisiones de política laboral, no solo el salario mínimo, pasan por esta comisión y por esta subcomisión”.