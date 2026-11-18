La Superintendencia de Transporte decidió revocar la resolución que establecía la implementación obligatoria de códigos QR en los medios de transporte del país, luego de determinar que la medida no contaba con los estudios técnicos necesarios para respaldar su aplicación y que tampoco había cumplido con los procedimientos de publicidad exigidos por la ley.
La decisión fue explicada por la superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara, quien señaló que, tras una revisión de los antecedentes de la disposición, se encontraron inconsistencias relacionadas con su sustento técnico y el trámite previo a su expedición.
En ese sentido, la entidad indicó que la resolución no reunía las condiciones necesarias para garantizar su implementación, debido a la ausencia de estudios que justificaran la exigencia de incorporar códigos QR en los vehículos y demás medios de transporte.
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“Al revisar los antecedentes de esta medida, identificamos que no contaba con los estudios técnicos que la soportaron”, afirmó Sebastián Hoyos, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte.
El funcionario también hizo referencia a las deficiencias identificadas en el procedimiento administrativo, particularmente en lo relacionado con la publicidad previa de la medida, un requisito que debe cumplirse para garantizar que las disposiciones de esta naturaleza se ajusten a las exigencias legales.
De esta manera, la Superintendencia dejó sin efecto la resolución, al considerar que no existían fundamentos técnicos suficientes para respaldarla y que tampoco se había agotado debidamente el proceso de publicidad establecido en la normativa vigente.