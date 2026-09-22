Gobierno De la Espriella emite anuncio clave sobre cómo entregará medicamentos y tratamientos a pacientes de alto riesgo

A través del Ministerio de Salud, el gobierno De la Espriella anunció un plan de choque para atender a pacientes con enfermedades de alta complejidad, quienes han sido identificados mediante mecanismos públicos.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca garantizar la entrega de medicamentos, así como el acceso a tratamientos y citas con especialistas derivados de más de un millón de quejas presentadas.
Cifras del gobierno De la Espriella muestran que, entre enero y julio de 2026, se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud —equivalentes a un promedio de 5.755 diarios—. El 92 % de estos corresponde a barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
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«Frente a esta realidad, y en cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Abelardo De La Espriella durante la campaña presidencial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, pone en marcha la primera fase del Plan de Choque en Salud, concebido como un mecanismo extraordinario y temporal para resolver atenciones represadas y garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes», señaló la Presidencia.
Las cifras oficiales indican que se identificaron 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.
Lo otro que hará el gobierno De la Espriella para atender a más de un millón de pacientes
«La atención se dará según el nivel de riesgo de los pacientes. En esta primera fase se incluyen patologías con riesgo vital o de pérdida irreversible de respuesta terapéutica, como cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH», explicó el Ejecutivo.
El plan del gobierno De la Espriella establece que las EPS deberán identificar y reportar los medicamentos y procedimientos pendientes, determinar a los pacientes involucrados y gestionar la atención correspondiente.
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Por último, esta primera fase se centrará en dar cobertura a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes, además de realizar el seguimiento a más de 300.000 pacientes con procedimientos incompletos.