Gobierno mueve ficha por la Constituyente: inscriben comité promotor para recolección de firmas

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, realizó la inscripción oficial ante la Registraduría Nacional, del comité promotor de la Asamblea Constituyente.
El comité deberá recoger el 5 % del censo electoral nacional, es decir, cerca de 3 millones de firmas para radicar el proyecto. Por ahora, la Registraduría deberá validar la inscripción del comité en los próximos ocho días, para luego iniciar la recolección de firmas.
“Esperamos que este comité cumpla con el reto de recoger mínimo tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas los que le den la fuerza suficiente a esta iniciativa”, afirmó.
El comité está conformado por nueve personas que representan distintos sectores sociales y populares del país.
El deseo de Petro por una Constituyente
El llamado del presidente Gustavo Petro a convocar una Asamblea Constituyente ha sido una idea recurrente de este 2025, especialmente cuando el Gobierno ha enfrentado “bloqueos” o decisiones adversas de las altas cortes.
Petro ha argumentado que la Constitución de 1991, aunque fue un avance democrático, hoy presenta “candados” institucionales que dificultan la implementación de su agenda de reformas sociales, en particular en temas como salud, pensiones, trabajo y modelo económico. Desde esta óptica, la Constituyente es presentada por el Ejecutivo como un mecanismo para “actualizar” el pacto político y social del país.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte controversia en el sistema político y jurídico. Sectores de la oposición, analistas constitucionales y exmagistrados advierten que una Asamblea Constituyente podría abrir la puerta a una concentración de poder y a la alteración del equilibrio entre ramas del poder público, especialmente en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la Corte Constitucional. Además, recuerdan que la Constitución vigente establece procedimientos claros de reforma y que la convocatoria de una Constituyente requiere cumplir requisitos estrictos, incluyendo la aprobación del Congreso.
El presidente Gustavo Petro dijo, días atrás, que la Constituyente va a ser presentada al nuevo congreso que se elegirá en marzo de 2026 y tendrá en sus manos dar vía libre o no al proyecto.
