Gobierno Petro anunció medidas y mesa permanente para evitar crisis de energía en la costa Caribe

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció un paquete de acciones inmediatas y la creación de una mesa permanente de trabajo para atender la crisis energética que afecta a la región Caribe, con especial atención a la situación financiera y operativa de la empresa Air-e.
La decisión se dio tras una reunión entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, quienes definieron una ruta de medidas estructurales para responder a las necesidades de millones de usuarios.
“Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”, señaló el ministro Palma, en un mensaje dirigido a la ciudadanía del Caribe.
Medidas concretas para la energía del Caribe
El Gobierno Nacional indicó que se implementarán varias acciones para blindar la seguridad energética de la región y estabilizar el servicio. Entre ellas se destacan:
- Contratación directa de energía.
- Subasta pública de obras del mercado de energía de Air-e, para garantizar transparencia y mayor confiabilidad en el suministro.
- Diseño de una solución empresarial que permita el saneamiento financiero de la compañía.
- Diálogo con la banca y el sector privado para generar respaldo económico al plan de estabilización.
- Definición de una agenda regulatoria con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para establecer reglas claras en el corto y mediano plazo.
Mesa permanente de trabajo
Por su parte, el superintendente Felipe Durán anunció la instalación de mesas de trabajo semanales en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades estatales.
“Hemos propuesto la instalación de mesas de trabajo semanales. Nuestro propósito es tomar decisiones rápidas y efectivas que permitan responder a la urgencia de la costa Caribe, garantizar la prestación del servicio y proteger a los usuarios que por años han sufrido un suministro deficiente”, afirmó.
Con estas medidas, el Ejecutivo estaría buscando no solo resolver los problemas financieros de Air-e, sino también garantizar la eficiencia y la estabilidad del sistema eléctrico en la Costa Caribe, una región afectada por alto consumo de energía, altas tarifas y fallas en la prestación del servicio.
A esta coyuntura también se le suma las pérdidas por el robo de energía por conexiones ilegales e irregulares en viviendas, negocios e industrias, y el no pago de parte de los usuarios.