Gobierno Petro propone ajuste del 3 % en avalúos catastrales para 2026

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), publicó para comentarios el proyecto de decreto que fija los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 2026.
El texto expone un ajuste general del 3 % para predios urbanos y rurales que no hayan sido formados ni actualizados durante 2025.
El proyecto de decreto parte de una meta de inflación proyectada por el Banco de la República para 2026, que se ubica en 3 %, límite máximo permitido por la ley para este tipo de reajustes
Así las cosas, el DNP propone que los predios urbanos no formados ni actualizados en 2025 tendrán un incremento del 3 % a partir del 1° de enero de 2026. El mismo porcentaje aplicará para los predios rurales, incluidos aquellos destinados a actividades agropecuarias, en línea con lo establecido en la Ley 101 de 1993 y la Ley 242 de 1995
En el caso específico del sector agropecuario, el DNP explicó que el ajuste se fija en el 3 % debido a que la variación anual del Índice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA), que fue de 3,18 % a noviembre de 2025, resultó inferior a la inflación registrada en el mismo periodo (5,3 %), por lo que se aplicó el tope correspondiente a la meta de inflación certificada por el Emisor
El impuesto para Bogotá
El proyecto también aclara que no habrá reajuste para los predios que hayan sido objeto de formación, actualización catastral o ajuste automático durante la vigencia 2025, en aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que estableció un mecanismo de actualización masiva para avalúos rezagados, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Asimismo, el decreto mantiene las excepciones para el Distrito Capital de Bogotá, cuyos avalúos se rigen por índices de valoración definidos por el Distrito, y para los catastros descentralizados, que pueden aplicar un Índice de Valoración Predial (IVP) diferencial según el uso de los predios, conforme a la Ley 1607 de 2012.
El proyecto fue publicado en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para recibir observaciones.