Agenda de diálogo y cooperación: los puntos que trató el Gobierno en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Tras finalizada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se realizó este martes 13 de enero, el Gobierno Nacional expuso los puntos que fueron tratados y los pasos a seguir en medio de las tensiones geopolíticas.
En primer lugar, el Gobierno de Gustavo Petro informó que mantiene la misma línea que ha venido manejando en temas de política exterior. “La defensa irrestricta del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano”.
Lo último con relación a la escalada de tensión que se había presentado tras los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención en Colombia. Pero que luego fue disminuyendo después de la llamada con Petro.
Siguiendo con los temas tratados, el Gobierno enfatizó que su posición sobre los acontecimientos internacionales recientes (la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores) se “rige por los principios históricos de la diplomacia colombiana.
Para eso, el presidente de los colombianos mencionó en la sesión lo importante que es mantener una agenda activa de diálogo, cooperación y construcción de consensos, “en particular con los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en objetivos compartidos para la región”.
En el tema del narcotráfico, por el que Trump ha acusado a Petro de pertenecer a grupos ilegales, se informó sobre la necesidad de avanzar “hacia una nueva cooperación hemisférica para enfrentar de manera estructural el problema de las drogas, el crimen organizado y las economías ilegales”.
Para lo anterior, se consideró dejar atrás enfoques “exclusivamente represivos”, y priorizar políticas integrales, desarrollo, salud pública y corresponsabilidad internacional.