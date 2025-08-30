Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: Los dos McLaren saldrán a la cabeza

La Fórmula 1 retomó su calendario este fin de semana y la parada número 15 de la temporada 2025 será el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá el domingo 31 de agosto.
Este sábado se realizaron la prueba de clasificación, que dejó a los dos McLaren en las primeras posiciones de salida. Oscar Piastri obtuvo la pole position, tras vencer a su compañero de equipo Lando Norris, en una competencia que se prolongó hasta los momentos finales de la clasificación.
Aunque Norris lideró las tres sesiones de entrenamientos del fin de semana, Piastri le plantó cara al ser el más rápido en la Q1. Norris marcó el ritmo en la Q2, culminando en una reñida pelea en la Q3 que permitió a Piastri hacerse con la pole provisional con un tiempo de 1 minuto y 08 segundos, destacó el sitio web de la Fórmula 1.
Max Verstappen, por su parte, dio a su público un motivo de alegría al colocar su Red Bull en tercer lugar. Por su parte, Isack Hadjar logró finalizar en la cuarta posición con el coche de Racing Bulls, colocándose por delante de George Russell de Mercedes en el quinto lugar, y de la pareja de Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la sexta y séptima partida, respectivamente.
¿Cómo es el Gran Premio de Países Bajos?
El Circuito Zandvoort se inauguró en 1948, como parte de la ola de entusiasmo por el automovilismo de posguerra que se extendió por toda Europa, explica la F1.
Originalmente estaba compuesto por una combinación de pista permanente y carreteras públicas. El Club de Automovilismo Holandés, que inició los planes para el circuito, contrató a Sammy Davis, ganador de Le Mans en 1927, para asesorar sobre el trazado del circuito. Su primer gran premio se corrió en 1952.
Este trazado tiene una longitud de 4,25 kilómetros y se correrán en total un número de 72 vueltas. La distancia de carrera es de 306,587 kilómetros y el tiempo de vuelta más rápido lo tiene Lewis Hamilton, con 1 minuto y 11 segundos.
Horario y canales para ver el Gran Premio de Países Bajos en Colombia
El Gran Premio de Países Bajos se correrá, en hora colombiana, a las 8:00 a.m. del domingo 31 de agosto.
Para los amantes de la Fórmula 1 en Colombia, este gran premio y todas las otras competencias se podrán ver en ESPN, cuya transmisión también estará disponible en la plataforma de Disney+.
Además, quienes quieran estar al día con toda la información de la F1, podrán ver en tiempo real y con múltiples funciones, todas las carreras desde el servicio por suscripción que ofrece directamente la franquicia.