Gremio camionero se declara en alerta máxima y no descarta paro nacional

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) lanzó una nueva advertencia al Gobierno Nacional y no descarta convocar a un paro nacional si persisten lo que considera incumplimientos a los acuerdos firmados con el gremio.
El pronunciamiento se da tras conocerse un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en el que se señala que Colombia aceptaría el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio nacional, una decisión que generó un rechazo inmediato por parte del sector transportador colombiano.
Según la ACC, esta determinación no solo es perjudicial para el transporte nacional, sino que fue adoptada sin consulta previa, pese a la existencia de mesas de trabajo con el Gobierno para discutir temas estructurales del sector.
El gremio aseguró que la medida rompe la confianza construida en los últimos meses y eleva el nivel de tensión, por lo que se declaró en “alerta máxima” ante una eventual jornada de protestas en el país.
Rechazo al ingreso de camiones ecuatorianos y posible paro nacional
A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Camioneros calificó como “grave, equivocada y altamente perjudicial” la posibilidad de permitir el transporte directo de carga desde Ecuador hacia todo el territorio colombiano.
De acuerdo con el gremio, este tipo de esquemas ya han demostrado en el pasado efectos negativos para el país, entre ellos el monopolio de grandes empresas transportadoras y el aumento de actividades ilegales.
Entre los riesgos mencionados están el contrabando de combustibles y medicamentos, así como el tráfico de narcóticos, la trata de personas y otras prácticas ilícitas que, según la ACC, afectan tanto la seguridad como la economía nacional.
La Asociación insistió en que la decisión fue tomada “a espaldas de los camioneros”, lo que representa, a su juicio, un incumplimiento grave de los acuerdos firmados por el Estado colombiano.
Ante este escenario, la ACC anunció que el gremio se mantendrá en alerta máxima y advirtió que está dispuesto a tomar medidas de presión si el Gobierno insiste en avanzar con la decisión.
“Estamos dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización, si se continúa favoreciendo a unos pocos privilegiados”, señaló el gremio en su pronunciamiento.