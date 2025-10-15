Grupo Argos hace parte de las empresas con mejor reputación en Colombia

Por cuarto año consecutivo, Grupo Argos fue incluida en el top 10 de las compañías con mejor reputación del país, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, ubicándose en la posición seis y escalando dos posiciones.
Además, por sexto año consecutivo, se consolidó en el primer lugar entre los conglomerados empresariales más admirados y respetados del país.
Por su parte, Cementos Argos, la compañía de materiales de construcción de Grupo Argos, se ubicó en el lugar 15 de la medición, ascendiendo un puesto, a la vez que ocupó el primer lugar en su sector.
Celsia, empresa de energía de Grupo Argos, quedó en la posición 45 del ranking y en el lugar tres de su sector. Por su parte, Odinsa, empresa de concesiones de la organización, ocupó el puesto 155 y se posicionó en el lugar cuatro entre las empresas de construcción e infraestructura.
“Ser reconocidos entre las compañías con mejor reputación del país es el resultado del trabajo consistente de nuestro talento y de decisiones que privilegian la transparencia, la excelencia operativa y el impacto positivo en los países donde tenemos presencia”, aseguró Jorge Mario Velásquez Presidente Grupo Argos.
Además, resaltó que los resultados de Merco Empresas 2025 para Grupo Argos reflejan la ejecución estratégica de la compañía y sus negocios, así como el compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de gobierno corporativo y un compromiso social y ambiental que han llevado a la organización a alcanzar calificaciones sobresalientes en la Evaluación de Sostenibilidad de S&P Global.
Entre los hitos corporativos más relevantes durante los últimos meses se destacan: la culminación del proyecto de escisión con el cual la compañía distribuyó más de $10,8 billones entre sus accionistas, la ejecución de los programas de recompra de acciones por cerca de $800.000 millones de manera consolidada, la implementación de programas de formador de liquidez para las especies de Grupo Argos y Cementos Argos, y un portafolio de proyectos por cerca de $40 billones en materiales de construcción e infraestructura.