Grupo Pegasus cierra crédito por $150.000 millones para fortalecer su plataforma de Senior Living en Colombia

El fondo de inversión Grupo Pegasus anunció el cierre de una operación de crédito por $150.000 millones, recursos que serán destinados al fortalecimiento de su plataforma de vivienda y cuidado para personas mayores en Colombia.
De acuerdo con la compañía, el financiamiento respalda a sus marcas Calucé y Hábitat, enfocadas en el modelo de Senior Living, que actualmente suman más de 810 habitaciones en operación en distintas ciudades del país. La firma precisó que esta transacción se enmarca en un proceso de ajuste de la estructura de capital del vehículo de inversión que administra dichos activos.
En un comunicado, la empresa explicó que el objetivo del crédito es sustituir obligaciones financieras adquiridas durante las etapas de desarrollo y compra de activos por un esquema acorde con proyectos que ya alcanzaron su fase de estabilización operativa. Esto implica adecuar los plazos y condiciones de la deuda a la realidad actual del negocio, caracterizada por ingresos recurrentes y niveles de ocupación consolidados.
Según detalló el fondo, la reestructuración permitirá optimizar el perfil financiero de la plataforma, además de liberar flujo de caja. Este margen adicional facilitará la ejecución de nuevos planes de expansión y el fortalecimiento de la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.
La financiación fue estructurada con el acompañamiento exclusivo del Banco de Occidente, entidad que ya había participado en fases anteriores relacionadas con la construcción de los activos inmobiliarios.
Hernando Forero, socio de Grupo Pegasus, señaló que “la continuidad en el respaldo por parte de Banco de Occidente ratifica la solidez de nuestro modelo de negocio y de una relación que ha permitido escalar la plataforma de 40 a 810 habitaciones operativas a nivel nacional”. Con esta declaración, el directivo subrayó el crecimiento que ha tenido la operación desde sus primeras etapas hasta su consolidación actual.
El crédito está respaldado por un portafolio de activos inmobiliarios catalogados como Clase A, desarrollados en terrenos que fueron transformados en infraestructura especializada para la atención integral de personas mayores. De acuerdo con la compañía, estos inmuebles registran altos niveles de ocupación, lo que respalda la estabilidad de los ingresos y la viabilidad financiera del proyecto.
Desde el sector financiero, la operación es interpretada como una señal de confianza en el segmento de Senior Living en Colombia. Carlos Andrés Echeverri, vicepresidente de empresas del Banco de Occidente, afirmó: “Con esta transacción reafirmamos nuestra visión de largo plazo en la categoría de Senior Living, entendiendo y valorando el impacto social para las personas que se encuentran en esta etapa de su vida y su pertinencia para el mercado colombiano”.