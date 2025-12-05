Grupo Sura anuncia millonario acuerdo para sustitución de deuda

Grupo Sura informó este 5 de diciembre la suscripción de un acuerdo financiero material en el desarrollo de sus negocios, cuyo propósito es sustituir deuda actual en mejores condiciones.
Según explicó, esta operación no implica un incremento del endeudamiento vigente y hace parte de la estrategia de la compañía para optimizar las condiciones de tasa y plazo de sus obligaciones financieras.
“Grupo Sura suscribió el día de hoy un contrato de crédito bajo la modalidad de Club Deal (el “Contrato”) con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) New York Branch y J.P. Morgan Securities PLC, por un valor comprometido de US$300.000.000”, informó por medio de un comunicado el grupo.
Y agregó que el crédito tendrá un plazo de tres años a partir de la firma del contrato y devengará intereses remuneratorios basados en la tasa Sofr (Secured Overnight Financing Rate) más un spread en condiciones de mercado, con pagos trimestrales.
Por último, como es usual en créditos no garantizados de este tipo, el contrato establece causales de incumplimiento que podrían generar la aceleración de las obligaciones calificadas por materialidad y/o la restricción del pago de dividendos a los accionistas, únicamente en caso de que se materialice un evento de incumplimiento continuado.