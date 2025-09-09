Grupo Sura anunció dos operaciones de gestión de deuda con bancos locales

Grupo Sura anunció avances en su estrategia de gestión y reperfilamiento de su deuda, la cual está orientada a optimizar las condiciones de moneda, tasa y plazo de sus obligaciones financieras vigentes.
De acuedo con lo informado por el conglomerado, esta estrategia no implica un incremento en su nivel de endeudamiento actual, si se tiene en cuenta que dichos recursos se enfocarán en sustituir parte del pasivo actual, con mejores condiciones.
La estrategia consiste en dos operaciones con la banca local. La primera es una suscripción de una línea de crédito comprometida con BBVA Colombia por un monto de $1 billón. Estos recursos se destinarán, en su mayoría, para el pago de los bonos internacionales que se vencen en 2026.
De igual forma, Grupo Sura recibió el desembolso de un crédito por $800.000 millones con Banco de Bogotá. Este crédito tiene como propósito realizar un prepago parcial del crédito suscrito bajo la modalidad del Club Deal en marzo de 2024
Objetivos de las operaciones de crédito de Grupo Sura
Con estas operaciones, la compañía mejora su perfil de deuda, puesto que le brinda a la organización una mayor flexibilidad financiera y le permite darles cobertura a los compromisos financieros de Grupo Sura para los años 2025 y 2026.
El vencimiento de ambas operaciones de crédito será de cinco años, contados a partir de sus respectivos desembolsos. Los términos de estos endeudamientos son los usuales para este tipo de operaciones de financiamiento corporativo.
Tras el anuncio, BBVA, uno de los bancos que participó en esta operación afirmó que fue seleccionado como financiador exclusivo como un reconocimiento a su solidez, capacidad estructuradora y trayectoria en el mercado de capitales colombiano e internacional.
«Esta operación reafirma el posicionamiento de BBVA como aliado estratégico para emisores locales y como un jugador clave en el desarrollo del mercado financiero colombiano», dijo la entidad bancaria en un comunicado.