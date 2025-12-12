Hackean al Invías: estos son los servicios afectados en la entidad

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que debido a un incidente de ciberseguridad ocurrido el 9 de diciembre, algunos sistemas de información a nivel nacional presentan fallas.
Entre los servicios afectados está la emisión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.
“En este momento avanzamos en el análisis del impacto interno y en la estimación del tiempo de recuperación, así como en las acciones necesarias para restablecer el servicio de permisos afectado”, dijo el Invías.
Así mismo, el Instituto está implementando los protocolos necesarios para estos casos, en colaboración con las autoridades y según las obligaciones institucionales.
Mientras tanto, la entidad continúa operando con normalidad y desarrollando sus actividades habituales.
Para consultas regulares, la página web y los canales de correo institucional funcionan con normalidad. Cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Invías.