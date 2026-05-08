Hallaron dron con explosivos cerca al aeropuerto El Dorado en Bogotá

Ayer 7 de mayo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) informó sobre el hallazgo de los restos de un dron con explosivos, ubicado en cercanías al complejo aeronáutico de Bogotá.
Entre los detalles, la FAC señaló que el artefacto encontrado tenía incluido un sistema de adecuación no convencional con fibra óptica para ser guiado, evadiendo así sistemas de inhibición electrónica.
Sobre los explosivos, incluía 258 gr de estos tipo C4. El rastreo estuvo a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional para luego desarmarlo.
Según información preliminar, el dron pertenecería a la GAO-r Frente Carlos Patiño, caracterizado por realizar ataques con esos artefactos.
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Cabe resaltar que la alerta del objeto fue realizada por la Fiscalía de Popayán, llegando así la FAC a las coordenadas situadas a 5,4 kilómetros del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado en el aeropuerto El Dorado.
Así las cosas, este sería otro dron hallado cerca al aeropuerto, el más reciente fue identificado el pasado 30 de abril, en el sector Engativá, lo que derivó en que dos aeronaves tuvieran que hacer maniobras para garantizar la seguridad operacional.